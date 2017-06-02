查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·为解聘的员工多缴了一年社保 ·店长伪造证据骗法庭 ·广告 ·图文：公安副局长上门办户口 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 为解聘的员工多缴了一年社保 · 店长伪造证据骗法庭 · 广告 · 图文：公安副局长上门办户口 9 法治 2017.6.2 星期五 图文：公安副局长上门办户口 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波通讯员黄娟）为解决国企大学毕业生落户问题，昨日，青山区公安分局副局长李太敏带领人口大队负责人上门现场办公，为多名大学毕业生“送户口”。

中铁建设集团有限公司中南分公司，是青山区近期引进的第一个大型国有企业，员工来自全国各地，许多员工来武汉后急需解决落户问题，其中本科及以上学历有50多人。而不管是以房落户，还是夫妻投靠，都有条件限制。李太敏带队帮他们落了集体户，他们买房、小孩上学等问题就迎刃而解了。





