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第9版 法治
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·店长伪造证据骗法庭
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为解聘的员工多缴了一年社保
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店长伪造证据骗法庭
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图文：公安副局长上门办户口
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法治
2017.6.2 星期五
图文：公安副局长上门办户口
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波通讯员黄娟）为解决国企大学毕业生落户问题，昨日，青山区公安分局副局长李太敏带领人口大队负责人上门现场办公，为多名大学毕业生“送户口”。
中铁建设集团有限公司中南分公司，是青山区近期引进的第一个大型国有企业，员工来自全国各地，许多员工来武汉后急需解决落户问题，其中本科及以上学历有50多人。而不管是以房落户，还是夫妻投靠，都有条件限制。李太敏带队帮他们落了集体户，他们买房、小孩上学等问题就迎刃而解了。