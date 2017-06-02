查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·为解聘的员工多缴了一年社保 ·店长伪造证据骗法庭 ·广告 ·图文：公安副局长上门办户口 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 为解聘的员工多缴了一年社保 · 店长伪造证据骗法庭 · 广告 · 图文：公安副局长上门办户口 9 法治 2017.6.2 星期五 店长伪造证据骗法庭 “捞金”未果被罚五千元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓通讯员东成）在一起房产买卖纠纷案中，中介店长许某提供虚假证据，企图打赢官司。昨悉，硚口区法院决定对许某罚款5000元，许某已缴纳了罚款并递交了悔过书。

今年5月初，卖家吴某悔售，被房产中介起诉索赔。庭审中，中介店长许某向法庭提交了担保费9500元的收据，证明买家胡某申请贷款时，中介公司为胡某垫付了担保费用。由于卖家吴某违约，房屋无法交易，中介公司要求吴某承担这笔费用。

该证据牵涉到案外人胡某，法官在休庭后专门找到胡某，胡某否认交过这笔担保费。

之后，法官通知中介公司法人和店长许某来法院，许某承认，庭审中提交的那份担保费证据是自己虚开的，确实没有替胡某交过担保费。

法院认为许某在诉讼中伪造重要证据，严重违反诚信原则，妨碍法院审理案件，影响司法公正，依据民事诉讼法下达决定书，对许某处以罚款5000元。

昨日，承办法官表示，对于诉讼参与人伪造重要证据参与民事诉讼的行为，根据法律规定，可以视情节轻重依法予以罚款、拘留，构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。





