为解聘的员工多缴了一年社保店长伪造证据骗法庭广告图文：公安副局长上门办户口
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 第9版 法治
·为解聘的员工多缴了一年社保
·店长伪造证据骗法庭
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·图文：公安副局长上门办户口
楚天都市报电子版
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9 法治 2017.6.2 星期五
店长伪造证据骗法庭
“捞金”未果被罚五千元
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓通讯员东成）在一起房产买卖纠纷案中，中介店长许某提供虚假证据，企图打赢官司。昨悉，硚口区法院决定对许某罚款5000元，许某已缴纳了罚款并递交了悔过书。
    今年5月初，卖家吴某悔售，被房产中介起诉索赔。庭审中，中介店长许某向法庭提交了担保费9500元的收据，证明买家胡某申请贷款时，中介公司为胡某垫付了担保费用。由于卖家吴某违约，房屋无法交易，中介公司要求吴某承担这笔费用。
    该证据牵涉到案外人胡某，法官在休庭后专门找到胡某，胡某否认交过这笔担保费。
    之后，法官通知中介公司法人和店长许某来法院，许某承认，庭审中提交的那份担保费证据是自己虚开的，确实没有替胡某交过担保费。
    法院认为许某在诉讼中伪造重要证据，严重违反诚信原则，妨碍法院审理案件，影响司法公正，依据民事诉讼法下达决定书，对许某处以罚款5000元。
    昨日，承办法官表示，对于诉讼参与人伪造重要证据参与民事诉讼的行为，根据法律规定，可以视情节轻重依法予以罚款、拘留，构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。


   