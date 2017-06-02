查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·为解聘的员工多缴了一年社保 ·店长伪造证据骗法庭 ·广告 ·图文：公安副局长上门办户口 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 为解聘的员工多缴了一年社保 · 店长伪造证据骗法庭 · 广告 · 图文：公安副局长上门办户口 9 法治 2017.6.2 星期五 为解聘的员工多缴了一年社保 公司要求返还1.8万元 这算不当得利吗 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓）公司在解除员工邬某劳动合同后，主动为其多缴了一年的社保及公积金共1.8万余元，后又反悔将邬某告上法庭要求返还1.8万余元。这算不当得利吗？昨悉，硚口区法院一审判决邬某向原单位返还医疗保险个人账户部分和个人住房公积金共计3072.34元。同时，认定该公司主动向社保机构缴纳的1.5万余元不属不当得利。

邬某于1990年12月到武汉一家国营印务公司当印刷工。2014年9月，企业改制后，邬某再未上岗。后邬某以公司解除其劳动关系未给经济补偿金等为由申请劳动仲裁，此后又经市区两级法院审理结案。生效裁判文书认定双方劳动关系解除时间为2014年12月。

2015年1月至12月，在该劳动争议案诉讼期间，公司为邬某缴纳社会保险费及公积金共计1.8万余元。

2016年11月，该公司认为，法院判决劳动关系解除是在2014年12月，此后邬某多拿了一年的社保及公积金1.8万余元，申请仲裁要求邬某返还不当得利款1.8万余元。武汉市劳动人事争议仲裁委作出不予受理通知书。

今年3月，该公司又向硚口区法院提起诉讼，要求邬某返还不当得利款1.8万余元。邬某喊冤：“这钱也没到我账户上呀。”

法院审理后认为，根据社会保险法的规定，社会保险是单位和个人向社保征缴机构共同缴纳费用，不是双方当事人之间私法上的权利义务。若论获得某种利益，社保机构是得益的，但该利益并非是私法上的，而是行使行政职权。

法院认定，该公司向社保机构缴纳的1.5万余元不属不当得利。但邬某医疗保险个人账户的部分及公积金属于职工个人所有，应当返还。





