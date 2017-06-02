查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：8吨青椒运到市场被扣一天 ·图文：小黄车被人拆得只剩车架 ·图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” ·国际航班紧急开舱救病人 ·待拆库房起火大量管材被烧 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：8吨青椒运到市场被扣一天 · 图文：小黄车被人拆得只剩车架 · 图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” · 国际航班紧急开舱救病人 · 待拆库房起火大量管材被烧 8 现场 2017.6.2 星期五 待拆库房起火大量管材被烧 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰）昨日下午，洪山区白沙二路一工业园突然冒起滚滚浓烟，原是园区内一仓库失火。消防官兵迅速将火扑灭，仓库内大量进口管材被烧毁。

市民黎先生介绍，昨日下午两点多，他开车经过白沙洲大道，发现白沙二路方向冒起滚滚浓烟，还有多辆消防车驶来。

楚天都市报记者随后赶到现场，发现失火的是裕龙工贸工业园内一间库房。该库房位于一楼，消防官兵已将火扑灭，大量货物被烧焦。

住在附近的居民称，这间库房是工业园内一家公司租用的。下午1点40分左右，库房突然起火，大量黑烟冒出来，很是呛人。幸亏消防官兵及时扑救，火势才没蔓延。

该公司一名工作人员称，他们是帮加油站安装管道的，因为工业园马上就要拆了，公司已经搬到新址，但还有一些货物材料存放在这里。昨天上午11点多，同事才离开库房，不想没过多久就起火了。库房内没有明火，也没有用电，不知道火是怎么烧起来的。库房内有大量从美国进口的管材被烧毁，具体损失有待进一步统计。

目前，警方正在调查火灾原因。





