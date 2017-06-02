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国际航班紧急开舱救病人
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待拆库房起火大量管材被烧
8
现场
2017.6.2 星期五
待拆库房起火大量管材被烧
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰）昨日下午，洪山区白沙二路一工业园突然冒起滚滚浓烟，原是园区内一仓库失火。消防官兵迅速将火扑灭，仓库内大量进口管材被烧毁。
市民黎先生介绍，昨日下午两点多，他开车经过白沙洲大道，发现白沙二路方向冒起滚滚浓烟，还有多辆消防车驶来。
楚天都市报记者随后赶到现场，发现失火的是裕龙工贸工业园内一间库房。该库房位于一楼，消防官兵已将火扑灭，大量货物被烧焦。
住在附近的居民称，这间库房是工业园内一家公司租用的。下午1点40分左右，库房突然起火，大量黑烟冒出来，很是呛人。幸亏消防官兵及时扑救，火势才没蔓延。
该公司一名工作人员称，他们是帮加油站安装管道的，因为工业园马上就要拆了，公司已经搬到新址，但还有一些货物材料存放在这里。昨天上午11点多，同事才离开库房，不想没过多久就起火了。库房内没有明火，也没有用电，不知道火是怎么烧起来的。库房内有大量从美国进口的管材被烧毁，具体损失有待进一步统计。
目前，警方正在调查火灾原因。