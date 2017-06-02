查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：8吨青椒运到市场被扣一天 ·图文：小黄车被人拆得只剩车架 ·图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” ·国际航班紧急开舱救病人 ·待拆库房起火大量管材被烧 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：8吨青椒运到市场被扣一天 · 图文：小黄车被人拆得只剩车架 · 图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” · 国际航班紧急开舱救病人 · 待拆库房起火大量管材被烧 8 现场 2017.6.2 星期五 飞机已经发动 乘客头晕呕吐 国际航班紧急开舱救病人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋通讯员田剑清）国际航班舱门关闭、飞机已发动，一名七旬乘客突发头晕呕吐，飞机紧急重开舱门，医生登机检查救治。昨日上午，这一幕发生在武汉直飞俄罗斯圣彼得堡的NN822航班上。

昨日上午9时45分，由武汉直飞圣彼得堡的NN822航班即将起飞。76岁的武汉籍乘客周爹爹坐下不久，就感觉头晕，随即大汗淋漓。此时舱门已关闭，发动机已发动，周爹爹的家人急忙向机组求助。

机组当即与地面指挥中心联系，天河机场医疗急救中心医务人员立即赶赴现场。对国际航班来说，关舱就意味着离境，重开舱门手续非常繁琐，经海关、边防、检疫等多部门批准后，舱门再度开启。医务人员登机后，周爹爹仍在呕吐。

经仔细询问，原来，周爹爹昨日凌晨吃了端午剩下的两枚肉粽子，食用后即感觉胃部不适，在机场又搬移了硕重的行李，导致呕吐。医务人员紧急处置后，又进行了细致体格检查，包括做心电图和血糖检测，发现其健康条件可以适应乘机旅行。在对其本人、家属及旅行团领队细致嘱托后，医务人员下了飞机。

11时46分，在比原定起飞时间晚2小时后，NN822航班载着周爹爹等300余名乘客，再次由天河机场昂首起飞。





