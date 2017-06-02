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·国际航班紧急开舱救病人
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图文：8吨青椒运到市场被扣一天
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图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆”
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国际航班紧急开舱救病人
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待拆库房起火大量管材被烧
8
现场
2017.6.2 星期五
飞机已经发动 乘客头晕呕吐
国际航班紧急开舱救病人
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋通讯员田剑清）国际航班舱门关闭、飞机已发动，一名七旬乘客突发头晕呕吐，飞机紧急重开舱门，医生登机检查救治。昨日上午，这一幕发生在武汉直飞俄罗斯圣彼得堡的NN822航班上。
昨日上午9时45分，由武汉直飞圣彼得堡的NN822航班即将起飞。76岁的武汉籍乘客周爹爹坐下不久，就感觉头晕，随即大汗淋漓。此时舱门已关闭，发动机已发动，周爹爹的家人急忙向机组求助。
机组当即与地面指挥中心联系，天河机场医疗急救中心医务人员立即赶赴现场。对国际航班来说，关舱就意味着离境，重开舱门手续非常繁琐，经海关、边防、检疫等多部门批准后，舱门再度开启。医务人员登机后，周爹爹仍在呕吐。
经仔细询问，原来，周爹爹昨日凌晨吃了端午剩下的两枚肉粽子，食用后即感觉胃部不适，在机场又搬移了硕重的行李，导致呕吐。医务人员紧急处置后，又进行了细致体格检查，包括做心电图和血糖检测，发现其健康条件可以适应乘机旅行。在对其本人、家属及旅行团领队细致嘱托后，医务人员下了飞机。
11时46分，在比原定起飞时间晚2小时后，NN822航班载着周爹爹等300余名乘客，再次由天河机场昂首起飞。