查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 现场
·图文：8吨青椒运到市场被扣一天
·图文：小黄车被人拆得只剩车架
·图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆”
·国际航班紧急开舱救病人
·待拆库房起火大量管材被烧
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 养生
第13版 : 教育
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 荆楚楷模
第17版 : 健康资讯
第18版 : 夕阳晚晴
第19版 : 文娱
第2版 : 要闻
第20版 : 体育
第21版 : 国际
第22版 : 国内
第23版 : 周刊·餐谋团
第24版 : 周刊食字街
第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越
第4版 : 寻访身边好少年
第5版 : 寻访身边好少年
第6版 : 视点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 法治
·
图文：8吨青椒运到市场被扣一天
·
图文：小黄车被人拆得只剩车架
·
图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆”
·
国际航班紧急开舱救病人
·
待拆库房起火大量管材被烧
8
现场
2017.6.2 星期五
图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆”
原来是蓝藻爆发 多个部门正着手处理
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪曲严）湖面绿油油，湖水恶臭连连，近日，新洲阳逻柴泊湖爆发蓝藻。目前，该区多个部门正在紧急处理。
昨日上午10时，楚天都市报记者赶到柴泊湖，靠近柴泊湖休闲广场一侧，不少市民在湖边游玩散步。不过，不时传来的恶臭让人扫兴。
记者看到，靠近湖岸的湖面上，覆盖着厚厚的蓝藻，湖水像是绿漆（如图）。附近居民钟先生说，最近几年每到夏天，柴泊湖就会出现这种情况，与周围环境格格不入，前几天还看到有死鱼。
记者向新洲区水务局反映此事，工作人员称，端午节前已注意到这一现象，区环保局、水务局等多个部门正在着手治理。柴泊湖保护责任人王先生称，已投放花鲢、白鲢等鱼苗消化蓝藻，还投放了生物制剂，杀灭水中残留的蓝藻。