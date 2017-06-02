查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：8吨青椒运到市场被扣一天 ·图文：小黄车被人拆得只剩车架 ·图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” ·国际航班紧急开舱救病人 ·待拆库房起火大量管材被烧 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：8吨青椒运到市场被扣一天 · 图文：小黄车被人拆得只剩车架 · 图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” · 国际航班紧急开舱救病人 · 待拆库房起火大量管材被烧 8 现场 2017.6.2 星期五 图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” 原来是蓝藻爆发 多个部门正着手处理 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪曲严）湖面绿油油，湖水恶臭连连，近日，新洲阳逻柴泊湖爆发蓝藻。目前，该区多个部门正在紧急处理。

昨日上午10时，楚天都市报记者赶到柴泊湖，靠近柴泊湖休闲广场一侧，不少市民在湖边游玩散步。不过，不时传来的恶臭让人扫兴。

记者看到，靠近湖岸的湖面上，覆盖着厚厚的蓝藻，湖水像是绿漆（如图）。附近居民钟先生说，最近几年每到夏天，柴泊湖就会出现这种情况，与周围环境格格不入，前几天还看到有死鱼。

记者向新洲区水务局反映此事，工作人员称，端午节前已注意到这一现象，区环保局、水务局等多个部门正在着手治理。柴泊湖保护责任人王先生称，已投放花鲢、白鲢等鱼苗消化蓝藻，还投放了生物制剂，杀灭水中残留的蓝藻。





