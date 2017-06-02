图文：8吨青椒运到市场被扣一天图文：小黄车被人拆得只剩车架图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆”国际航班紧急开舱救病人待拆库房起火大量管材被烧
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 第8版 现场
·图文：8吨青椒运到市场被扣一天
·图文：小黄车被人拆得只剩车架
·图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆”
·国际航班紧急开舱救病人
·待拆库房起火大量管材被烧
楚天都市报电子版
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8 现场 2017.6.2 星期五
图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆”
原来是蓝藻爆发 多个部门正着手处理
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪曲严）湖面绿油油，湖水恶臭连连，近日，新洲阳逻柴泊湖爆发蓝藻。目前，该区多个部门正在紧急处理。
    昨日上午10时，楚天都市报记者赶到柴泊湖，靠近柴泊湖休闲广场一侧，不少市民在湖边游玩散步。不过，不时传来的恶臭让人扫兴。
    记者看到，靠近湖岸的湖面上，覆盖着厚厚的蓝藻，湖水像是绿漆（如图）。附近居民钟先生说，最近几年每到夏天，柴泊湖就会出现这种情况，与周围环境格格不入，前几天还看到有死鱼。
    记者向新洲区水务局反映此事，工作人员称，端午节前已注意到这一现象，区环保局、水务局等多个部门正在着手治理。柴泊湖保护责任人王先生称，已投放花鲢、白鲢等鱼苗消化蓝藻，还投放了生物制剂，杀灭水中残留的蓝藻。


   