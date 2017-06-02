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·图文：小黄车被人拆得只剩车架
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·国际航班紧急开舱救病人
·待拆库房起火大量管材被烧
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图文：8吨青椒运到市场被扣一天
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图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆”
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国际航班紧急开舱救病人
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待拆库房起火大量管材被烧
8
现场
2017.6.2 星期五
两只轮子和坐垫都不见了
图文：小黄车被人拆得只剩车架
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰）“这么惨的共享单车，我还是第一次遇到。”昨日，市民王先生称，他经过江夏区金龙大道时，发现一辆ofo小黄车被人拆得只剩一个车架。
王先生介绍，前晚他路过金龙大道与向阳港东路交会处，发现路边的空地躺着一辆小黄车，前轮和后轮均被拆了下来，坐垫和链条也不翼而飞。“简直是被肢解了。”王先生心疼不已，将车架扶起来放在路边，希望ofo公司工作人员发现并回收维修。
昨日上午，楚天都市报记者在该路口找到了这辆小黄车（如图），发现该车还有一块车牌保存完好，上面有车辆的编号。记者留意到，该路口地理位置比较偏僻，附近也没有停放其他的共享单车。王先生怀疑，有人将小黄车恶意分解后，将车架丢弃在此处。
记者随后联系了ofo公司，客服表示会通知工作人员到现场核实，并调查寻找恶意破坏共享单车的人。