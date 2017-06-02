查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：8吨青椒运到市场被扣一天 ·图文：小黄车被人拆得只剩车架 ·图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” ·国际航班紧急开舱救病人 ·待拆库房起火大量管材被烧 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：8吨青椒运到市场被扣一天 · 图文：小黄车被人拆得只剩车架 · 图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” · 国际航班紧急开舱救病人 · 待拆库房起火大量管材被烧 8 现场 2017.6.2 星期五 两只轮子和坐垫都不见了 图文：小黄车被人拆得只剩车架 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰）“这么惨的共享单车，我还是第一次遇到。”昨日，市民王先生称，他经过江夏区金龙大道时，发现一辆ofo小黄车被人拆得只剩一个车架。

王先生介绍，前晚他路过金龙大道与向阳港东路交会处，发现路边的空地躺着一辆小黄车，前轮和后轮均被拆了下来，坐垫和链条也不翼而飞。“简直是被肢解了。”王先生心疼不已，将车架扶起来放在路边，希望ofo公司工作人员发现并回收维修。

昨日上午，楚天都市报记者在该路口找到了这辆小黄车（如图），发现该车还有一块车牌保存完好，上面有车辆的编号。记者留意到，该路口地理位置比较偏僻，附近也没有停放其他的共享单车。王先生怀疑，有人将小黄车恶意分解后，将车架丢弃在此处。

记者随后联系了ofo公司，客服表示会通知工作人员到现场核实，并调查寻找恶意破坏共享单车的人。





