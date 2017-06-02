查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 现场
·图文：8吨青椒运到市场被扣一天
·图文：小黄车被人拆得只剩车架
·图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆”
·国际航班紧急开舱救病人
·待拆库房起火大量管材被烧
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 养生
第13版 : 教育
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 荆楚楷模
第17版 : 健康资讯
第18版 : 夕阳晚晴
第19版 : 文娱
第2版 : 要闻
第20版 : 体育
第21版 : 国际
第22版 : 国内
第23版 : 周刊·餐谋团
第24版 : 周刊食字街
第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越
第4版 : 寻访身边好少年
第5版 : 寻访身边好少年
第6版 : 视点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 法治
·
图文：8吨青椒运到市场被扣一天
·
图文：小黄车被人拆得只剩车架
·
图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆”
·
国际航班紧急开舱救病人
·
待拆库房起火大量管材被烧
8
现场
2017.6.2 星期五
图文：8吨青椒运到市场被扣一天
商贩担忧菜会变质 市场称要检查农药残留
楚天都市报讯 图为：运菜车的车轮被上锁
楚天都市报讯（记者满达黄士峰）一车青椒刚运到市场，市场管理方就将货车轮胎锁住，既不让卸货，也不让离开。昨日上午，在武汉白沙洲农副产品大市场，菜贩肖先生急得团团转：“青椒被扣了快一天，担心会坏掉。”
昨日上午，楚天都市报记者来到白沙洲大市场，在蔬菜管理办公室门口看到了这辆大货车，车左前轮挂着一把大锁，车厢里堆放了很多青椒。
该市场商户肖先生称，这是他请的货车，从麻城拖来了8吨青椒。前日下午3点左右，货车准备进市场过磅时，保安没让货车过磅，而是让司机开到蔬菜管理办公室门口，随后用锁将轮胎锁住。
为什么会被锁胎？肖先生称，这批货在进入白沙洲大市场之前，在附近一家新开的市场卸了点货，他怀疑市场管理方心怀不满才有此行为。因为天气炎热，管理方既不让货物进场，也不允许货物离开，肖先生担心青椒被晒坏了。
记者找到该市场办公室，相关负责人称，锁胎扣货并非因为货车给其他市场送货，而是工作人员发现这批青椒没有产地证明，运送途中又去过其他地方。因为担心车上的青椒存在农药残留超标等问题，所以他们扣下货物，并请专业技术人员采样检验。
如果怀疑货物有问题，可以拒绝货车入场，为何要扣押货物？一负责人称，担心货车离开市场后，青椒会流入其他市场，所以要等检验结果出来，再决定如何处理这批货物。
肖先生则称，平时市场也会对蔬菜进行检验，不过一般是到档口抽取样品检验，一个小时内就会有结果。
湖北典恒律师事务所陈亮律师认为，市场管理方如怀疑蔬菜有问题，可及时检验，但无权锁车扣押货物。尤其是生鲜食品保质期很短，如果因此导致蔬菜发生腐败，扣货者需要承担相关责任。
昨日下午3点多，市场管理方回复称，检测结果已出来，农药残留没超标。但因为货物没有产地证明，已经让司机将货运走，市场会和肖先生协商处理后续事宜。