查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·图文：8吨青椒运到市场被扣一天 ·图文：小黄车被人拆得只剩车架 ·图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” ·国际航班紧急开舱救病人 ·待拆库房起火大量管材被烧 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：8吨青椒运到市场被扣一天 · 图文：小黄车被人拆得只剩车架 · 图文：阳逻柴泊湖被刷“绿漆” · 国际航班紧急开舱救病人 · 待拆库房起火大量管材被烧 8 现场 2017.6.2 星期五 图文：8吨青椒运到市场被扣一天 商贩担忧菜会变质 市场称要检查农药残留 楚天都市报讯 图为：运菜车的车轮被上锁



楚天都市报讯（记者满达黄士峰）一车青椒刚运到市场，市场管理方就将货车轮胎锁住，既不让卸货，也不让离开。昨日上午，在武汉白沙洲农副产品大市场，菜贩肖先生急得团团转：“青椒被扣了快一天，担心会坏掉。”

昨日上午，楚天都市报记者来到白沙洲大市场，在蔬菜管理办公室门口看到了这辆大货车，车左前轮挂着一把大锁，车厢里堆放了很多青椒。

该市场商户肖先生称，这是他请的货车，从麻城拖来了8吨青椒。前日下午3点左右，货车准备进市场过磅时，保安没让货车过磅，而是让司机开到蔬菜管理办公室门口，随后用锁将轮胎锁住。

为什么会被锁胎？肖先生称，这批货在进入白沙洲大市场之前，在附近一家新开的市场卸了点货，他怀疑市场管理方心怀不满才有此行为。因为天气炎热，管理方既不让货物进场，也不允许货物离开，肖先生担心青椒被晒坏了。

记者找到该市场办公室，相关负责人称，锁胎扣货并非因为货车给其他市场送货，而是工作人员发现这批青椒没有产地证明，运送途中又去过其他地方。因为担心车上的青椒存在农药残留超标等问题，所以他们扣下货物，并请专业技术人员采样检验。

如果怀疑货物有问题，可以拒绝货车入场，为何要扣押货物？一负责人称，担心货车离开市场后，青椒会流入其他市场，所以要等检验结果出来，再决定如何处理这批货物。

肖先生则称，平时市场也会对蔬菜进行检验，不过一般是到档口抽取样品检验，一个小时内就会有结果。

湖北典恒律师事务所陈亮律师认为，市场管理方如怀疑蔬菜有问题，可及时检验，但无权锁车扣押货物。尤其是生鲜食品保质期很短，如果因此导致蔬菜发生腐败，扣货者需要承担相关责任。

昨日下午3点多，市场管理方回复称，检测结果已出来，农药残留没超标。但因为货物没有产地证明，已经让司机将货运走，市场会和肖先生协商处理后续事宜。





