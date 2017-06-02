查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·期待智慧防涝守护江城安宁 ·北大保安没有神话更励志 ·乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助”？ ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 期待智慧防涝守护江城安宁 · 北大保安没有神话更励志 · 乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助 · 微观点 7 评论 2017.6.2 星期五 微观点 楚天都市报讯 ●青少年本来是最活泼好动的，却不得不奋战于书山题海，每天在教室端坐10多个小时是常态，长此以往，腰肌劳损乃至脊柱受损自然不足为奇。

——近日，江苏省泰州市体育科学研究所公布了泰州市区一学校初二某班学生脊柱功能的跟踪测试数据。数据显示，参加测试的40名学生，几乎没有一个人的脊柱是完全健康的。新华网评论认为，高强度的被动学习违反青少年身体发育的规律。

●“无人窗口”实际上是“蹲式窗口”的变种，其危害可能比“蹲式窗口”更严重。如果是“蹲式窗口”，反正只要能办事，民众受点委屈也就算了。而“无人窗口”则不同，不但会浪费民众时间，还浪费政府资源，加深民众对政府机关的怨气与不信任感。

——《中国纪检监察报》的报道称，窗口单位办事时，很多人都遇到过这种情况：虽然正值群众办事的高峰时段，但整排窗口却只启用了一两个，其他的则挂着“暂停服务”的牌子。有的服务人员长时间不见踪影，有的服务人员明明坐在窗口里面，就是不接待。《新京报》发表上述观点。

●机器人写的诗“看起来不错”，但也只是“看起来”而已，只是因为现在诗歌普遍缺少情感，现在诗坛普遍缺少好诗，所以在很多人眼里，缺少情感的机器人诗歌也成了“精品”。

——几天前，虚拟机器人“小冰”的诗集《阳光失了玻璃窗》正式出版。出版方噱头十足地宣称，这是人类历史上第一部机器人写的诗集。《北京青年报》认为没必要过于担心。

●落户、住房等方面的优惠，增加了二线城市对人才的吸引力。不过，单有这个还不够，还必须努力发展高新产业，让人才有足够理由留在二线城市。

——近期，武汉、西安等二线城市，纷纷出台了“人才新政”，吸引大学毕业生工作、定居。“抢人才”，成了二线城市发展越来越重要的支撑力量。《新京报》社论认为，这种做法值得提倡、值得鼓励，但深层次看，还是要给人才提供足够广阔的人生舞台。





