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乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助
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评论
2017.6.2 星期五
乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助”？
楚天都市报讯 □楚天都市报评论员屈旌
广东的张女士最近每天都会接到很多网约车司机的电话，他们都是被同一个手机号码通过代叫车系统预约来，声称要接她去火葬场。她曾向网约车平台投诉，但客服人员表示爱莫能助。据张女士回忆，此前她曾投诉一位乱计费的司机。（据广东电视台）
正常投诉却遭遇“诅咒式”骚扰，张女士的经历令人同情。她之所以频繁“被叫车”，源于网约车平台的新业务——代人叫车。这一服务的初衷，是方便那些不会使用手机软件打车的人。今年1月，交通运输部明确规定，网约车平台应有效保护乘客隐私，对乘客电话号码进行加密。如果投诉真的成为恶作剧的起因，那么说明所涉平台无视规定未尽义务，侵害了乘客的权益。
乘客数次投诉的情况下，平台只用“爱莫能助”四个字来回应，未免令人失望。任何软件，都不可能设计得天衣无缝，但是，追踪骚扰者手机号码，暂停两个号码之间的代叫车服务，投诉达一定次数启动“黑名单”机制，对于掌握大数据的平台来说，并不是多难的事。
小投诉带来的大烦恼，透视出现有网约车平台的诸多问题，无论是对乘客隐私保护不当，还是有待改善的投诉处理机制。靠人气口碑兴起的网约车平台，应秉持以人为本的服务理念，妥善解决问题。否则，且不要说监管部门会出手，用车人自然会用脚投票，切莫因为一时的傲慢与轻率，丢了长久的发展，到时候剩下的，恐怕也只有一句“爱莫能助”的叹息了。