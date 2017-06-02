查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·期待智慧防涝守护江城安宁 ·北大保安没有神话更励志 ·乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助”？ ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 期待智慧防涝守护江城安宁 · 北大保安没有神话更励志 · 乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助 · 微观点 7 评论 2017.6.2 星期五 乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助”？ 楚天都市报讯 □楚天都市报评论员屈旌



广东的张女士最近每天都会接到很多网约车司机的电话，他们都是被同一个手机号码通过代叫车系统预约来，声称要接她去火葬场。她曾向网约车平台投诉，但客服人员表示爱莫能助。据张女士回忆，此前她曾投诉一位乱计费的司机。（据广东电视台）

正常投诉却遭遇“诅咒式”骚扰，张女士的经历令人同情。她之所以频繁“被叫车”，源于网约车平台的新业务——代人叫车。这一服务的初衷，是方便那些不会使用手机软件打车的人。今年1月，交通运输部明确规定，网约车平台应有效保护乘客隐私，对乘客电话号码进行加密。如果投诉真的成为恶作剧的起因，那么说明所涉平台无视规定未尽义务，侵害了乘客的权益。

乘客数次投诉的情况下，平台只用“爱莫能助”四个字来回应，未免令人失望。任何软件，都不可能设计得天衣无缝，但是，追踪骚扰者手机号码，暂停两个号码之间的代叫车服务，投诉达一定次数启动“黑名单”机制，对于掌握大数据的平台来说，并不是多难的事。

小投诉带来的大烦恼，透视出现有网约车平台的诸多问题，无论是对乘客隐私保护不当，还是有待改善的投诉处理机制。靠人气口碑兴起的网约车平台，应秉持以人为本的服务理念，妥善解决问题。否则，且不要说监管部门会出手，用车人自然会用脚投票，切莫因为一时的傲慢与轻率，丢了长久的发展，到时候剩下的，恐怕也只有一句“爱莫能助”的叹息了。





