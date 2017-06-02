期待智慧防涝守护江城安宁北大保安没有神话更励志乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助”？微观点
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 评论
·期待智慧防涝守护江城安宁
·北大保安没有神话更励志
·乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助”？
·微观点
楚天都市报电子版
----  
 
7 评论 2017.6.2 星期五
乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助”？
    楚天都市报讯 □楚天都市报评论员屈旌

    广东的张女士最近每天都会接到很多网约车司机的电话，他们都是被同一个手机号码通过代叫车系统预约来，声称要接她去火葬场。她曾向网约车平台投诉，但客服人员表示爱莫能助。据张女士回忆，此前她曾投诉一位乱计费的司机。（据广东电视台）
    正常投诉却遭遇“诅咒式”骚扰，张女士的经历令人同情。她之所以频繁“被叫车”，源于网约车平台的新业务——代人叫车。这一服务的初衷，是方便那些不会使用手机软件打车的人。今年1月，交通运输部明确规定，网约车平台应有效保护乘客隐私，对乘客电话号码进行加密。如果投诉真的成为恶作剧的起因，那么说明所涉平台无视规定未尽义务，侵害了乘客的权益。
    乘客数次投诉的情况下，平台只用“爱莫能助”四个字来回应，未免令人失望。任何软件，都不可能设计得天衣无缝，但是，追踪骚扰者手机号码，暂停两个号码之间的代叫车服务，投诉达一定次数启动“黑名单”机制，对于掌握大数据的平台来说，并不是多难的事。
    小投诉带来的大烦恼，透视出现有网约车平台的诸多问题，无论是对乘客隐私保护不当，还是有待改善的投诉处理机制。靠人气口碑兴起的网约车平台，应秉持以人为本的服务理念，妥善解决问题。否则，且不要说监管部门会出手，用车人自然会用脚投票，切莫因为一时的傲慢与轻率，丢了长久的发展，到时候剩下的，恐怕也只有一句“爱莫能助”的叹息了。


   