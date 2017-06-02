查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·期待智慧防涝守护江城安宁 ·北大保安没有神话更励志 ·乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助”？ ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 期待智慧防涝守护江城安宁 · 北大保安没有神话更励志 · 乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助 · 微观点 7 评论 2017.6.2 星期五 北大保安没有神话更励志 楚天都市报讯 □楚天都市报评论员徐汉雄



1995年，初中毕业的北大西门保安张俊成，通过成人高考考上北大法律系专科，开启了北大保安考学的先河。求学者慕名而来，北大保安渐渐成为一支具有传奇色彩的“学霸队伍”。（6月1日澎湃新闻）

到了2013年，有报道称“20年间500余名北大保安考学深造”，实际只有近400人。直至2016年，才增加到500人，其中大部分是大专，少量本科，12名研究生。

这其中有一位荆楚子弟甘相伟，他辞掉打工子弟学校的教师工作，到北大当起了保安。一年后，通过成人高考如愿考上北大中文系，将自己的经历写成《站着上北大》一书出版，并请时任北大校长周其凤写序。

北大保安声名鹊起，成了逆袭的代名词。22岁的夏颖涛在去年9月来到北大，发现与想像中不同，真正称得上逆袭、从低学历靠自学考上大学的保安是“极少数”，有些人本来就是大专、本科毕业，出于升本、考研或其他原因，才来北大当保安。

换言之，北大保安并不像网上说得那么“神”。其实，这才是真实的人生。到北大当保安就能考上北大？原本没有这样的等号。北大保安的成才佳话，离不开保安的积极进取，也离不开校园的文化熏陶，以及校方提供的便利。比如，对于一些刻苦求学的保安，队里会尽量安排到适合学习的岗位。大学的校园环境，对怀有求学梦的青年，的确能激发人见贤思齐。

大家喜欢拿北大保安说事，无非是顶着北大光环有较高的传播率，可借此励志，激励他人奋发向上。实际上，北大保安成才与其他人成才并没有两样，即书山有路勤为径，能否圆大学梦，靠自身努力，与在不在北大当保安关系不大。正如夏颖涛所看到的，保安就是保安，又不是保送，“首先你得先把工作做好，其余时间你才可以学习。”有人抱着学习目的过来，一来就失望了，工作没有他们想象中轻松；有人三分钟热度，志气满满地来了，买一堆初高中教材，待一段时间就走了。

北大保安逆袭没有神话才是真实的人生，所有令人羡慕的光环背后，都有着超出常人的努力与付出。去掉神话光环，北大保安群体的成才更接地气，更能成为积极向上的榜样，也更令其他求学者清醒。这世间没有捷径可走，大家都是普通人，要想取得成功都靠非凡的努力，只要肯努力，无论在哪都能圆梦。



声音



网友“channear”：北大保安队伍有很好的学习外语氛围。好氛围的形成一定有一个很好的带头者，特别佩服第一个学习外语的保安，向那些引领者致敬！

网友“罗比尼奥”：开放式办学，包容性社会，每个人都有选择的机会，人生无处不青山。执着努力地去奔跑，一定会有收获。





