查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 评论 ·期待智慧防涝守护江城安宁 ·北大保安没有神话更励志 ·乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助”？ ·微观点 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 期待智慧防涝守护江城安宁 · 北大保安没有神话更励志 · 乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助 · 微观点 7 评论 2017.6.2 星期五 期待智慧防涝守护江城安宁 楚天都市报讯 □楚天都市报评论员屈旌



近日，武汉市城投集团宣布，江南泵站、后湖四期泵站、港西二期泵站即日具备应急抽排能力，三大泵站排水总和为313.8立方米/秒，将有效缓解南湖、后湖、青山相关片区的防涝压力。目前,武汉16个重点排涝项目主体工程均已基本完工，武汉排水能力将提升五成，可有效缓解渍情。（本报5月30日报道）

江城因水而兴，亦因水而忧。自2015年成为首批“海绵城市”建设试点城市以来，武汉一直致力于打造网格化城市排涝系统，解决积患已久的内涝问题。然而，去年一场强降雨，武汉城区多处严重渍水，城市防涝能力再次被质疑：说好的“海绵城市”呢？

事实上，如果关注一下近年来武汉在防涝排水上下的功夫，就不难发现，修复城市水生态，改善城市水循环，不可一蹴而就，更不可急躁冒进。武汉的气候与地理特殊，常常面临汛涝同期，江水位高的问题，河湖涵闸关闭，抽排压力很大。另外，为避免污染城市供水水源，也不能将雨污水直接排入河湖。光靠下水道和管渠排水，肯定不现实。

解决武汉的渍水问题，必须让这座百年老城通透、轻盈起来，通过逐步改造和建设，让道路，水系，绿地充分发挥吸纳、蓄渗的调节作用，使城市灵活地适应环境变化。选择深受内涝影响的武汉作为“海绵城市”试点，也是寄望其理清思路，突破难点，提供示范样本。

作为城市管理者，亟需从每一次暴雨考验中，看到防涝排渍的未尽之功、应急机制的薄弱之处。去年，我们为南湖悬着一颗心，今年，期待出江排水工程能解其困境；往年，地势低洼的汉口饱受内涝之苦，如今，亚洲最大城排泵站有望让大汉口安然度夏；建设青山江滩，着眼于“海绵化”绿色景观，展望“六湖连通”，让东湖港发挥枢纽作用……根据不同地区的特点，设计建造不同的排水系统，有针对性地解决渍水问题，一时之间无法根治的渍水点，能实时监测、及时预警，这才是融合“创新、人文、生态”于一体的智慧型海绵城市所应有的样子。

而建设“海绵城市”，推进“四水共治”，不仅仅是工程建设，更需要多措并举，综合协调，优化资源。每一棵安心生长的树木，每一处保护完好的草地，每一方小巧的“绿色屋顶”，每一次及时的反馈，都会让城市生态更完整，更灵活，更和谐。

汛期将至，如何用智慧和决心，守护江城夏日的安宁与美丽，需要我们共同努力和见证。





