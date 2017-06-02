期待智慧防涝守护江城安宁北大保安没有神话更励志乘客被骚扰网约车平台“爱莫能助”？微观点
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楚天都市报电子版
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7 评论 2017.6.2 星期五
期待智慧防涝守护江城安宁
    楚天都市报讯 □楚天都市报评论员屈旌

    近日，武汉市城投集团宣布，江南泵站、后湖四期泵站、港西二期泵站即日具备应急抽排能力，三大泵站排水总和为313.8立方米/秒，将有效缓解南湖、后湖、青山相关片区的防涝压力。目前,武汉16个重点排涝项目主体工程均已基本完工，武汉排水能力将提升五成，可有效缓解渍情。（本报5月30日报道）
    江城因水而兴，亦因水而忧。自2015年成为首批“海绵城市”建设试点城市以来，武汉一直致力于打造网格化城市排涝系统，解决积患已久的内涝问题。然而，去年一场强降雨，武汉城区多处严重渍水，城市防涝能力再次被质疑：说好的“海绵城市”呢？
    事实上，如果关注一下近年来武汉在防涝排水上下的功夫，就不难发现，修复城市水生态，改善城市水循环，不可一蹴而就，更不可急躁冒进。武汉的气候与地理特殊，常常面临汛涝同期，江水位高的问题，河湖涵闸关闭，抽排压力很大。另外，为避免污染城市供水水源，也不能将雨污水直接排入河湖。光靠下水道和管渠排水，肯定不现实。
    解决武汉的渍水问题，必须让这座百年老城通透、轻盈起来，通过逐步改造和建设，让道路，水系，绿地充分发挥吸纳、蓄渗的调节作用，使城市灵活地适应环境变化。选择深受内涝影响的武汉作为“海绵城市”试点，也是寄望其理清思路，突破难点，提供示范样本。
    作为城市管理者，亟需从每一次暴雨考验中，看到防涝排渍的未尽之功、应急机制的薄弱之处。去年，我们为南湖悬着一颗心，今年，期待出江排水工程能解其困境；往年，地势低洼的汉口饱受内涝之苦，如今，亚洲最大城排泵站有望让大汉口安然度夏；建设青山江滩，着眼于“海绵化”绿色景观，展望“六湖连通”，让东湖港发挥枢纽作用……根据不同地区的特点，设计建造不同的排水系统，有针对性地解决渍水问题，一时之间无法根治的渍水点，能实时监测、及时预警，这才是融合“创新、人文、生态”于一体的智慧型海绵城市所应有的样子。
    而建设“海绵城市”，推进“四水共治”，不仅仅是工程建设，更需要多措并举，综合协调，优化资源。每一棵安心生长的树木，每一处保护完好的草地，每一方小巧的“绿色屋顶”，每一次及时的反馈，都会让城市生态更完整，更灵活，更和谐。
    汛期将至，如何用智慧和决心，守护江城夏日的安宁与美丽，需要我们共同努力和见证。


 