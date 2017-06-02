查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 视点 ·武汉市政府召开全市夏季消防检查工作会 ·图文：汉版“湄公河行动”万里擒凶 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 武汉市政府召开全市夏季消防检查 · 图文：汉版“湄公河行动”万里擒 6 视点 2017.6.2 星期五 一起不起眼的寻人报警 牵出跨国毒枭内讧大案 图文：汉版“湄公河行动”万里擒凶 楚天都市报讯 图为：6名嫌疑人被押解回汉

图为：涉案手枪和子弹



□楚天都市报记者吴昌华通讯员杨槐柳王威摄影：通讯员应后威



5月初，京港澳高速江夏段，一名女司机停车方便时，在路边草丛中发现一只脚！她慌忙驾车离开，几个小时后才定下心神报警，警方在现场找到一具男尸。

当时，江夏警方追查辖区失踪男子苏某已将近1个月，直到滇缅边境。没想到他仍在江夏——DNA鉴定表明，这具男尸正是苏某，他身中5弹，头部被子弹贯穿。

5月16日，武汉警方派出20多人的行动组，展开汉版“湄公河行动”。5月20日，两名凶杀嫌疑人先后在缅甸和云南落网。一起毒枭内讧引发的跨国枪杀案，终于大白于天下。

昨日，江夏区公安分局副局长魏北海和他的同事们，向楚天都市报记者披露了该案的种种离奇情节。



男子深夜走下20楼后失踪



4月8日深夜，租住在武汉市江夏区文化大道某小区的黄某报警称，她的丈夫苏某已失踪24小时。

一名行动自由的成年男子暂时失去联系，警方完全可以推托不予侦查。但当晚值班的江夏区公安分局副局长魏北海，要求大桥派出所立案，随后又到该所了解案情。一名民警告诉他，监控视频中有苏某深夜走出小区的镜头，却没有他进出电梯的镜头。

苏某住在20楼，他深夜下楼为何不乘电梯？老刑侦魏北海觉得蹊跷，开始调查苏某的背景，越查疑问越大。

苏某原籍谷城县，40岁，无业，在文化大道某小区租住9个多月。近两三年，他突然变得很有钱，先后买了两套房、两辆车，还有数百万元存款，平时出手阔绰，没有情、仇、债等纠葛。

魏北海又检索中国裁判文书网，发现云南省高院的一份判决书写明，苏某是涉案在逃人员。

苏某去哪里了？



追踪嫌疑越野车直到边境



监控视频显示，苏某离家当晚，从所住小区步行至文化大道，徘徊良久。民警排查苏某逗留期间经过的47辆车，找到其中46辆车的司机了解情况，均未发现异常，只有一辆未挂号牌的白色越野车没有找到。

细查之下，疑点更多——该车当天三次出现在苏某逗留的地方，而且两块遮阳板一直放下，挡住正副驾驶座上两人的面部。当日深夜，它驶上高速公路，向南疾驰。

4月11日，江夏区公安分局成立工作专班，追踪嫌疑越野车的去向。4月14日，在京港澳高速湖南芷江收费站加油站，民警获取车上两名男子的正面像。

此次追踪持续8天，跨越4省，行程3700余公里，直到云南省西双版纳州打洛镇。追踪过程中，民警在沿途16个收费站、4个服务区调取了视频。

打洛镇位于澜沧江（湄公河）支流打洛江畔，与缅甸小镇小勐拉隔江相望。这里有11条路通往缅甸，嫌疑越野车十有八九进入了缅甸。

4月底，追踪民警返回武汉，进一步梳理线索，破译出嫌疑越野车的牌号，查明嫌疑人顾某、李某的身份。



高速公路边惊现中弹男尸



5月6日上午，一名女司机驾车经过京港澳高速江夏区山坡街路段，停车方便后，她拨开草丛，想抽几根野竹笋尝鲜，没想到摸到了一只脚。她吓得魂飞魄散，慌忙驾车离开。几个小时后，她定下心神，向武汉110报警。

由于这名女司机说不清具体位置，山坡街派出所民警只能展开拉网搜索，3个多小时后找到一具男尸。他身中5弹，头部被子弹贯穿。经DNA鉴定，死者正是4月7日深夜失踪的苏某。

当夜，武汉市公安局副局长熊波召集刑侦、视侦、网安等部门，联合江夏区公安分局，成立专案组，并亲自担任组长。省公安厅时任副厅长李义龙，要求专案组克难攻坚，务必尽快侦破这起枪杀大案。

5月16日，武汉警方派出20多人的行动组赶赴云南，抓捕顾某和李某。行动组临时建了一个微信群，取名为“湄公河行动2”。

侦查表明，嫌疑人顾某藏在缅甸小勐拉，李某住在云南省红河州蒙自市的家中，两地相距800多公里。为了一网打尽，专案组在云南警方的支持下，成立了6个行动小组，对李某家围而不攻，静待顾某落网。



汉版“湄公河行动”擒凶徒



5月19日，嫌疑越野车出现在缅甸小勐拉一家汽修厂门前。专案组闻讯，通过云南警方向缅甸警方通报。20日上午8时许，缅甸警方抓获顾某及其三名贩毒同伙。

在蒙自市，6个行动小组对李某家形成了紧密的包围圈，随时准备展开抓捕：有的隐蔽在临时租下的房中，有的守在车内，有的扮成情侣散步，有的扮成清洁工扫街……

顾某落网的消息传来后，对李某的抓捕进入倒计时。抓捕方案有破门强攻、楼顶索降等，现场指挥员魏北海认为风险都太大。为了一击制敌和零伤亡，他决定继续等待。

苦苦蹲守17个小时后，当晚，了望民警看到，李某打好背包，换了外衣，准备出门。几分钟后，李某走出楼道门，江夏巡警文皓趁其不备，一个利落的过肩摔将他撂倒，众民警一拥而上将他制服。随后，李某的情妇在当地一间麻将室落网。

5月22日，缅甸警方将顾某等4名嫌疑人及涉案越野车移交给中国警方。专案组又在小勐拉起获涉案枪支——德国名枪西格绍尔，里面还有5发子弹。

5月27日下午，6名犯罪嫌疑人被押解回汉。当日，省公安厅向专案组发来贺电。



巨额毒品交易纠纷起杀机



据初步审查，嫌疑人顾某与死者苏某是贩毒上下线关系。顾某交待，他此前赊给苏某18万颗麻果，苏某称质量不好卖不出价钱，没有付款；之后他又赊给苏某22万颗麻果，苏某也未付款。

顾某称，苏某共欠他800多万元毒资，按内地毒品黑市零售价，价值3000多万元。他无法向自己的上线交代，便对苏某动了杀机。5月初，他从缅甸进入云南后，邀约李某一同驱车来汉，诓出苏某，在车上对其连开5枪，致苏某死亡，逃跑途中趁着夜色弃尸于路边草丛，之后一路逃回缅甸。他以为自己手段高明、行踪诡秘，没想到武汉警方凭着高超的办案能力，抓住蛛丝马迹不放松，硬是将他这条“大鱼”拖上了岸。

前日下午，刚刚就任武汉市委常委、市公安局党委书记的李义龙专程来到江夏区公安分局，看望慰问专案组民警。他要求，武汉公安全体民警要再接再厉，更快地破大案、更多地破小案，努力让江城更平安，让市民更满意。





