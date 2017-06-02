查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 视点 ·武汉市政府召开全市夏季消防检查工作会 ·图文：汉版“湄公河行动”万里擒凶 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 武汉市政府召开全市夏季消防检查 · 图文：汉版“湄公河行动”万里擒 6 视点 2017.6.2 星期五 武汉市政府召开全市夏季消防检查工作会 楚天都市报讯 为切实做好夏季消防安全工作，确保全市消防安全形势持续稳定，6月1日上午，市政府召开全市夏季消防检查工作会。市政府、市公安局、市消防局、市职能部门相关领导，各区政府、区公安分局分管领导，各消防大队负责人参加会议。

会上，全体参会人员观看《武汉市武昌区老旧城区电气线路改造纪实》专题片。并深入分析研判今年1至5月全市消防安全形势，通报了近期发生的有影响火灾案例，并从电器产品质量、建设工程领域、电器产品使用管理领域等三个方面部署了全市电气火灾综合治理工作。并在现场宣读了《2017年夏季消防检查工作方案》，从强化火灾隐患专项治理、强化基层基础建设、深化消防宣传教育培训、提升灭火应急救援能力等四个方面对全市夏季火灾防控工作做了全面部署。

同时，会议就进一步加强夏防工作提出三点要求：一是认清形势，切实增强工作责任感、使命感。从历史和现实火灾警情分析，当前面临的消防安全形势非常严峻，要居安思危，准确研判，及时统筹调度，采取得力措施，认真抓好火灾隐患整改，扎实推进夏季消防检查工作，牢牢把握消防工作的主动权，确保全市火灾形势稳定。二是把握重点，切实抓好夏季消防专项工作。全面贯彻落实好夏季消防检查、电气火灾综合治理实等重点工作，着重突出六个抓实，即电气火灾综合治理要抓实，重点单位、场所隐患整治要抓实，重大火灾隐患挂牌督办整改要抓实，基层社区火灾防控要抓实，全社会消防宣传教育培训要抓实，重大活动消防安全保卫要抓实。三是落实责任，大力推进消防基础设施建设。要结合当前开展的夏季消防安全检查专项行动，统筹抓好年度责任目标的部署和督导，采取有力措施，扎实推进各项消防安全责任目标落实落地。

最后，市政府相关领导强调：夏防期间，要进一步加强消防工作的组织领导，严格落实政府领导责任、部门监管责任、单位主体责任，加大追责问责力度，倒逼各级切实履行好消防安全工作职责，预防和遏制群死群伤火灾事故发生。





