查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 寻访身边好少年 ·图文：筑梦缤纷童年 共享快乐时光 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：筑梦缤纷童年 共享快乐时 5 寻访身边好少年 2017.6.2 星期五 图文：筑梦缤纷童年 共享快乐时光 楚天都市报讯 巧手剪毛豆给妈妈备午饭



“爸爸要出差，妈妈还要上班，今年六一我在家里帮妈妈准备午饭，让妈妈少操一点心。”昨日，楚天都市报记者来到硚口区易家墩小学五（1）班陈依家里，她正忙着剪毛豆。她告诉记者，这是她和妈妈午饭时吃的菜。

在古田一路附近一栋宿舍楼二楼，一间房屋约20平方米被柜子隔成两间，分别放着两张床，这就是陈依的家。记者在门口看到，门上挂着陈依参加硚口区少代会时的代表证，墙上还张贴着她获得区三好学生的奖状。

在两张床走廊的一侧，记者发现堆着一摞书，有《十万个为什么》、《追风筝的人》等等。陈依说，她很喜欢看书，同时也是学校图书管理员，借书还书都方便。

陈依说，前几年，她们家曾在集市租摊卖水果，以前也曾帮妈妈卖水果。“那时，哥哥读高三，学习任务重，每晚回家都快9点多，所以我承担了帮妈妈做饭的任务，这样能让哥哥专心备考。”年幼的她在每天放学回家后，第一件事就是用电饭煲煮好饭，再抓紧时间完成作业，然后到集市上换妈妈回家炒菜，自己招呼小摊。遇到顾客，陈依也能应付自如：介绍价格、称量水果、收钱找零，样样精通。

昨日与本报记者一起采访的，还有来自硚口区山鹰小学二（1）班的楚天都市报小记者吴岱铭。

“你的课余时间主要做什么呢？”吴岱铭对小姐姐课外时间如何安排很感兴趣。陈依介绍说，她课余喜欢看课外书，“看这些书能知道很多书本上学不到的知识，也能开阔视野。”“那你有六一儿童节礼物吗？”吴岱铭继续提问。陈依笑着说，因为她的书包用了两个学期，有些破旧了，今年爸爸妈妈特意给她换了一个新书包。

“你能教我怎么剪毛豆吗？”看着陈依忙着准备午饭的菜，吴岱铭也想试一试。不一会儿，陈依就找来一把剪刀，手把手地教吴岱铭剪毛豆。“虽然爸爸妈妈不能陪我外出游玩过节，但能帮他们分担一点家务，我也很开心。”懂事的陈依平静地说。

楚天都市报记者郭会桥王永胜通讯员曹斌



自家菜地里干农活过六一



9岁的光谷四小三（2）班学生李运琪过的儿童节别具一格：他在菜地里，帮爷爷奶奶干农活呢！“番茄还是青的，辣椒又长大了，这四季豆再不摘可就老了！”昨日上午，太阳特别晒，李运琪和爷爷奶奶一起，从家住的武汉九峰街德欣里社区走了20多分钟，到自家的小菜地里熟练地干起了各种农活。

琪琪对这块菜地特别有感情，在他的帮助下，爷爷奶奶把荒草地整成了茂盛的小菜园。“先用火烧草，然后再开荒，我刨地的力气可大了，把锄头杆都刨断了！”琪琪向楚天都市报大小记者们介绍起了他的“丰功伟绩”。

他还和楚天都市报小记者、光谷四小三（1）班的龚子馨现场玩起了“采摘游戏”。“这是什么菜？”龚子馨指着高高的菜架子好奇地问。“四季豆！我们家自己种的菜不打药、也不上化肥，可好吃了。”李运琪说。两个小家伙摘了一大堆四季豆、辣椒、茄子，手都抱不下了。

李运琪刚刚在学校评上了美德少年，因为他特别懂事，心疼家人，总帮他们干活、做家务。

琪琪奶奶说，琪琪一岁半时，爸爸就去世了。这孩子也争气，在学校里成绩好，获奖也多：去年的“海卫杯”奥数一等奖，连着两届的“楚天杯”帅作文比赛二等奖。

琪琪妈妈关辉燕则在电话里告诉记者，儿子知道家里条件不好，很少找她要这要那，只主动要过一次东西，那是他小学一年级时，周围孩子都在玩溜溜球，他也想买一个。到了玩具店，老板劝他买个180元的会发光的，他坚持只买5元的。

事实上，这是李运琪度过的第一个没有妈妈陪伴的儿童节。5月31日，妈妈刚换了工作，因为离家太远，可能以后一个星期只能回一次家。

端午节假期，妈妈提前给琪琪过了儿童节，他们去光谷看电影，吃牛排。不过，琪琪的这个儿童节一点也不寂寞：帮了爷爷奶奶干活，还有楚天都市报的客人们陪他一起玩，还送了龚子馨小记者礼物：自家种的有机菜。“我要快点长大，这样妈妈就不会这么辛苦了。”李运琪懂事地说。楚天都市报记者张屏通讯员马丹实习生黄穗子



清晨起早床帮父母守小摊



昨日清晨，汉正街商城人头攒动。在四楼一间服装门面房里，一名12岁的女孩刚起床就帮父母做出摊准备工作，在父亲指导下，她清点着货品。一个顾客看见，关心地问：“孩子，你怎么大清早就来帮父母守摊，不怕影响学习吗？”邻铺的商户笑着回答：“谁说人家不读书，她的成绩可好了，还是校大队委！”她，就是武汉市硚口区星火小学六（4）班陶雨欣。

陶雨欣告诉记者，在汉正街做生意的父母平时很忙，她能做的就是有空时，帮着做一些力所能及的事。在店铺里，陶雨欣的爸爸陶运林也说，“这孩子懂事、听话，也很节俭，文具盒用了几个学期才换，书包带断了，她自己用订书机订一订接着用。”

记者看到陶雨欣随身带着几本课外书和作业本，作业本上老师的评语全是“甲”。“忙完了店铺里的事，我会抽空看会课外书。”陶雨欣说。记者了解到，陶雨欣的父母从小没有上过学，在学习上不能像其他同学的家长一样辅导她的功课。所以，认真听讲成了陶雨欣学习的关键。遇到难题，陶雨欣只能一个人反复思考，实在弄不明白的第二天上学请教同学老师。

昨日，记者与陶雨欣聊天时，她侃侃而谈，性格十分活泼。陶雨欣告诉记者，由于是“流动花朵”，刚进校时有点自卑。一个偶然的机会，陶雨欣被老师选入了校管乐队，由于她认真地学，成为老师表扬的对象。慢慢地，她成了老师们的“得力小助手”，担任乐队队长两年时间里，每天带领队员们晨练、晚练。现在，陶雨欣成了学校里大名人，田径队、舞蹈队、美术小组、围棋队、鼓号队等活动，她都是主力队员之一。作为区十佳少年，陶雨欣目前已被一所优质初中预录。

昨日，与记者一起采访的楚天都市报小记者、崇仁路小学四（2）班的彭启睿，不时向陶雨欣发问：“你遇到的最大挫折是什么？你如何克服的？”陶雨欣说，最大挫折就是参加校大队委大队长竞选，结果以第二名落选了，“刚开始有些伤心，不过，这也让我看到了与其他同学的差距。”听到这样的答复，彭启睿点了点头，若有所思。

楚天都市报记者郭会桥王永胜





