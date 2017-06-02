查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 寻访身边好少年 ·图文：筑梦缤纷童年 共享快乐时光 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：筑梦缤纷童年 共享快乐时 4 寻访身边好少年 2017.6.2 星期五 图文：筑梦缤纷童年 共享快乐时光 楚天都市报讯 编者按



昨日是六一儿童节，咱们身边的好少年，节日当天怎么过，他们都有哪些与众不同的节日活动与安排？经广泛推荐的这些少年榜样，也引发楚天都市报小记者团成员的浓厚兴趣。他们都想借采访之机，与“偶像”亲密接触，一睹榜样的风采，感受同龄人蓬勃向上的力量。当天，本报4名“大”记者带领7名小记者，一同走近少年榜样身边，一起感受他们的缤纷童年，一起体验他们的快乐时光。



连游四种泳姿“飞鱼”水中过节



昨日下午，英东游泳馆。

看“飞鱼少女”魏众鑫游泳是种享受：手长腿长、动作舒展、在水中像飞鱼一样轻松前进。咱们楚天都市报小记者也是这么想的：昨日下午，共有两位小记者报名参加对魏众鑫的采访。“蝶泳、蛙泳、仰泳、自由泳……你游了四种泳姿耶！怎么连气都不喘啊！要是我都累趴下了。”说这话的是8岁的小记者周岸之、武昌实验小学东湖国际校区二（3）班学生。“明天学校要考游泳课了，我怎么才能像你这样游这么好啊！”这位小记者是9岁的李佳凝，她在武汉小学读四年级。

让小记者们啧啧称叹的魏众鑫其实跟他们年龄相仿：她还差半个月满10岁，个子却已经1米56。在5月20日举办的今年第二十一届“新苗杯”小学生游泳比赛五十米蛙泳中，她获得了第九名。

这个名次来之不易：小众鑫是武汉小学四（4）班学生，每周在英东游泳馆接受5次专业训练。“基本上每个节日，魏众鑫都是在游泳馆度过的。”魏众鑫爸爸说，他和妻子都是老武汉人，天性爱水，渡江、游东湖都是常事，女儿也继承了他们的基因。“她三岁我们就教她游泳，很快我们就教不了她了，6岁时就来英东接受专业训练了。”

魏众鑫倒是觉得自己一点也不辛苦：“我爱游泳！在水里特别特别舒服，觉得自己像条鱼。经常教练让我们完成训练量，我还觉得才刚活动开，一点也不想起来。”

平时的魏众鑫看起来是名安静的美少女，可一提到游泳，她的好强心就冒出来了：“我下半年还要参加比赛，这次一定要游得比上次好，我只比第八名少0.6秒呀！”“那你后面的那个人比你差多少呢？”小记者提问道。“后面的人差我多少我不关心，因为我只想跟强者比。”魏众鑫说，因为热爱游泳，她在每天繁忙地赶作业、赶训练中，仍得到了许多快乐，“因为我在这里有很多朋友、榜样和对手！”楚天都市报记者张屏通讯员王琼实习生黄穗子



200多个清晨护送妈妈去上班



昨日早上6点半，武昌杨园南路华腾园小区一民居。王心怡脑袋里的“闹钟”第274次准时将她从睡梦中催醒。揉揉惺忪的睡眼，她准备将身边熟睡的妈妈推醒。清醒点的王心怡突然意识到当天妈妈的单位放假，她不用送聋哑的母亲去上班。贫家出孝子。这名5年级的小学生，用200多个清晨的陪伴，对这句话给出了自己的注解。“今天去东湖绿道，大概下午回来，六一放假和朋友出去玩。”昨日上午9点半，王心怡在家里的白板上，给母亲写下上述留言。这个懂事的女孩出去玩，还不忘把家里的地擦得干干净净。爸爸王宗汉和母亲徐晓琴摸着王心怡的头，满眼慈爱和愧疚。

今年11岁的王心怡，是梨园小学五（2）班班长；母亲徐晓琴年幼时用药失当成为聋哑人；爸爸王宗汉身体不好，也没有工作。全家都指着徐晓琴在附近电力小区物业做卫生的1700元收入过活。从去年9月开始，王心怡每个工作日都执意早起送妈妈上班，然后再去上学。“妈妈听不见，我担心她一个人过马路有危险，而且我也想多陪陪妈妈。”王心怡不想把自己说得太崇高，所以她为每日早起给出另一个解释，“学校和妈妈上班地点正好顺路，我也想早点到学校预习功课。”

姑妈王汉英很是心疼这个侄女，她给予这个家力所能及的帮助的同时，也非常关心侄女的成长。在她眼里，王心怡有着远超同龄人的成熟和懂事，“心怡中午一般自己回家热饭吃，家里没饭菜，她就煮个鸡蛋充饥。”昨日王心怡临出门时，打开家里冰箱，本想找点吃食带到绿道上吃，看看空空如也的冰箱，她又默默地合上柜门。

随同采访的楚天都市报小记者陈正航，看着这个懂事的姐姐的行为，也低下头，感慨良多。久久的沉默后，他问起王心怡的儿童节心愿。“我想要一本作文范文的书。”王心怡小声地说起了自己的心愿。在得到记者的鼓励后，她又不好意思地说起她的另一个心愿，“如果今后有机会到麦鲁小城玩一次就好了。”

楚天都市报记者乐毅实习生王婵通讯员董缀文林瑛



小小雅士教小记者写大字



在班级，她乐于助人，与同学相处友善；在学校，她每周主持国旗下的讲话，是“校园明星”；在社区，她积极参加各种志愿者活动，为老人写春联，给居民送汇演。昨日，广埠屯小学六年级（4）班的王子慧，如同雅士挥毫泼墨，写下一首李白的名诗，迎接六一儿童节的到来。

昨日下午3时许，本报记者带着就读于卓刀泉小学的楚天都市报小记者瞿子萱，一同来到王子慧练书法的培训班。只见她正挺直腰杆，写着“不觉碧山暮，秋云暗几重”。书法老师站在一旁，不时提醒着。

王子慧妈妈介绍，小时候，她用女儿的胎毛，做成了毛笔。懂事起，女儿就喜欢拿着毛笔在家“捣腾”。见状，妈妈便将她送到了培训班。这一练就是6年，从铅笔、钢笔到毛笔，从大楷、中楷、小楷到行楷，书法水平越来越高。

“我最喜欢王羲之的书法、辛弃疾的词。”王子慧说，开始练书法时，也觉得枯燥，但后来渐渐爱上了书法。练久了，心也容易静下来；临摹的古诗名句多了，自己的写作水平也有了长进。

不仅如此，王子慧还成了故事大王，也是名爱好诵读的“朗读者”。从小学四年级起，学校发现王子慧的特长后，对其进行了专业培训，从演讲的发音技巧、语速、语音到肢体形态，逐一进行训练。如今，武汉市诸多大型小学生文艺汇演或演讲比赛中，王子慧都会出现在舞台上，有时是主持人，有时是比赛者。

“五年级时，第一次参加大型比赛，看着台下两三百名陌生观众，心里压力特别大，站在台上感觉腿好像都开始发软了……”王子慧回忆着自己的经历时，8岁的小记者瞿子萱一直在旁边若有所思地听着。第一次参加小记者采访活动的她，似乎和王子慧找到了共鸣，不停地说着“其实我现在也很紧张。”

之后，王子慧当了一回小老师，教起了瞿子萱“写大字”。瞿子萱说，以前的儿童节，妈妈要么带她买衣服，要么一起出去玩，今年过得最特别，“看着子慧姐姐写得一手好字，我也想练书法。”

楚天都市报记者揭明玥通讯员董缀文张同祥





