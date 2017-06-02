查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 喜迎党代会 荆楚新跨越 ·图文：爱一个人 就带TA来绿道 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 图文：爱一个人 就带TA来绿道 3 喜迎党代会 荆楚新跨越 2017.6.2 星期五 图文：爱一个人 就带TA来绿道 楚天都市报讯 图为：江夏青龙山绿道，成为江城不少骑行爱好者的首选

图为：闹中取静的沙湖公园绿道

图为：汉江畔的龙堤绿道，为古城襄阳增添魅力（CFP）

图为：武汉东湖绿道在夜景下更加婀娜

图为：宜昌城区滨江绿道



不知不觉间，条条绿道出现在身边，并成为我们生活的一部分。

东湖绿道风光旖旎。青山叠翠，水色连天，作为国内首条城区5A级景区绿道，它巧妙串起磨山、听涛、落雁、渔光、喻家湖五大景区。它是武汉人骑车、漫步的首选之所。

距东湖不远的沙湖绿道，则以精致见长。楚城古韵，廊桥映月，白天秀雅，夜晚浪漫，颇具诗意。

行至江夏，青龙山绿道林木茂盛，山峦起伏，蜂飞蝶舞，鸟雀啼鸣。徐徐拂过的山风，吹来大自然的气息，将你包围。

武汉市的绿道建设始于2012年，按计划，到2022年将建成总长2200公里的绿道网络系统。到2030年，大汉口、大汉阳、大武昌分别形成四纵八横、三横六纵和八横六纵的绿道系统。

如今，后官湖绿道、墨水湖绿道等高颜值绿道已纷纷亮相。围绕长江主轴，还将建设长江绿道、自行车高速公路，让慢行交通贯穿长江两岸。

走出武汉，荆楚大地上的绿道也条条惊艳：如襄阳龙堤绿道，以汉江为伴，使得三国故地又添魅力一笔；宜昌环山连城的绿道，未来要打造成一个生态旅游环……

绿道，顾名思义，就是人与景观相互交融的自然走廊。在城市生活中，她不仅代表着生态和谐，也代表着人们生活方式的更新。

喧嚣都市里，能有这样一方净土，与爱的人共享，足矣。美好生活，就这样开始。

图：楚天都市报记者宋枕涛王永胜通讯员郑杰

文：楚天都市报记者陈凌燕





