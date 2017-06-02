图文：爱一个人 就带TA来绿道
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 第3版 喜迎党代会 荆楚新跨越
·图文：爱一个人 就带TA来绿道
楚天都市报电子版
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3 喜迎党代会 荆楚新跨越 2017.6.2 星期五
图文：爱一个人 就带TA来绿道
    楚天都市报讯 图为：江夏青龙山绿道，成为江城不少骑行爱好者的首选
    图为：闹中取静的沙湖公园绿道
    图为：汉江畔的龙堤绿道，为古城襄阳增添魅力（CFP）
    图为：武汉东湖绿道在夜景下更加婀娜
    图为：宜昌城区滨江绿道

    不知不觉间，条条绿道出现在身边，并成为我们生活的一部分。
    东湖绿道风光旖旎。青山叠翠，水色连天，作为国内首条城区5A级景区绿道，它巧妙串起磨山、听涛、落雁、渔光、喻家湖五大景区。它是武汉人骑车、漫步的首选之所。
    距东湖不远的沙湖绿道，则以精致见长。楚城古韵，廊桥映月，白天秀雅，夜晚浪漫，颇具诗意。
    行至江夏，青龙山绿道林木茂盛，山峦起伏，蜂飞蝶舞，鸟雀啼鸣。徐徐拂过的山风，吹来大自然的气息，将你包围。
    武汉市的绿道建设始于2012年，按计划，到2022年将建成总长2200公里的绿道网络系统。到2030年，大汉口、大汉阳、大武昌分别形成四纵八横、三横六纵和八横六纵的绿道系统。
    如今，后官湖绿道、墨水湖绿道等高颜值绿道已纷纷亮相。围绕长江主轴，还将建设长江绿道、自行车高速公路，让慢行交通贯穿长江两岸。
    走出武汉，荆楚大地上的绿道也条条惊艳：如襄阳龙堤绿道，以汉江为伴，使得三国故地又添魅力一笔；宜昌环山连城的绿道，未来要打造成一个生态旅游环……
    绿道，顾名思义，就是人与景观相互交融的自然走廊。在城市生活中，她不仅代表着生态和谐，也代表着人们生活方式的更新。
    喧嚣都市里，能有这样一方净土，与爱的人共享，足矣。美好生活，就这样开始。
    图：楚天都市报记者宋枕涛王永胜通讯员郑杰
    文：楚天都市报记者陈凌燕


 