查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 喜迎党代会 荆楚新跨越
·图文：爱一个人 就带TA来绿道
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 养生
第13版 : 教育
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 荆楚楷模
第17版 : 健康资讯
第18版 : 夕阳晚晴
第19版 : 文娱
第2版 : 要闻
第20版 : 体育
第21版 : 国际
第22版 : 国内
第23版 : 周刊·餐谋团
第24版 : 周刊食字街
第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越
第4版 : 寻访身边好少年
第5版 : 寻访身边好少年
第6版 : 视点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 法治
·
图文：爱一个人 就带TA来绿道
3
喜迎党代会 荆楚新跨越
2017.6.2 星期五
图文：爱一个人 就带TA来绿道
楚天都市报讯 图为：江夏青龙山绿道，成为江城不少骑行爱好者的首选
图为：闹中取静的沙湖公园绿道
图为：汉江畔的龙堤绿道，为古城襄阳增添魅力（CFP）
图为：武汉东湖绿道在夜景下更加婀娜
图为：宜昌城区滨江绿道
不知不觉间，条条绿道出现在身边，并成为我们生活的一部分。
东湖绿道风光旖旎。青山叠翠，水色连天，作为国内首条城区5A级景区绿道，它巧妙串起磨山、听涛、落雁、渔光、喻家湖五大景区。它是武汉人骑车、漫步的首选之所。
距东湖不远的沙湖绿道，则以精致见长。楚城古韵，廊桥映月，白天秀雅，夜晚浪漫，颇具诗意。
行至江夏，青龙山绿道林木茂盛，山峦起伏，蜂飞蝶舞，鸟雀啼鸣。徐徐拂过的山风，吹来大自然的气息，将你包围。
武汉市的绿道建设始于2012年，按计划，到2022年将建成总长2200公里的绿道网络系统。到2030年，大汉口、大汉阳、大武昌分别形成四纵八横、三横六纵和八横六纵的绿道系统。
如今，后官湖绿道、墨水湖绿道等高颜值绿道已纷纷亮相。围绕长江主轴，还将建设长江绿道、自行车高速公路，让慢行交通贯穿长江两岸。
走出武汉，荆楚大地上的绿道也条条惊艳：如襄阳龙堤绿道，以汉江为伴，使得三国故地又添魅力一笔；宜昌环山连城的绿道，未来要打造成一个生态旅游环……
绿道，顾名思义，就是人与景观相互交融的自然走廊。在城市生活中，她不仅代表着生态和谐，也代表着人们生活方式的更新。
喧嚣都市里，能有这样一方净土，与爱的人共享，足矣。美好生活，就这样开始。
图：楚天都市报记者宋枕涛王永胜通讯员郑杰
文：楚天都市报记者陈凌燕