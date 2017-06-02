查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·省人大代表首次约见国家机关负责人 ·有需求的高考考生可电话预约 ·1至4月我省安全事故“双降” ·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱 ·湖北环保世纪行本月启动 ·被开除党籍和公职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 省人大代表首次约见国家机关负责 · 有需求的高考考生可电话预约 · 1至4月我省安全事故“双降” · 图文：飞单学生向老板道歉并结清 · 湖北环保世纪行本月启动 · 被开除党籍和公职 2 要闻 2017.6.2 星期五 沙洋监狱管理局局长刘江华 被开除党籍和公职 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨）省纪委昨日通报：沙洋监狱管理局党委书记、局长刘江华被开除党籍和公职，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

经查，刘江华严重违反中央八项规定精神，长期“带彩”打麻将，收受礼品礼金，用公款送礼；违反组织纪律，在组织函询时不如实说明问题；违反廉洁纪律，利用职权，从事营利性活动、为其子经营活动谋利；违反工作纪律，违规增设内设机构；违反国家法律法规，违规将应公开招标的工程项目采取自行场外邀标或直接发包形式确定承接单位，违规转让国有土地使用权，利用职务便利为他人谋利收受财物。其中，利用职务便利为他人谋利收受财物的行为涉嫌犯罪。





