省人大代表首次约见国家机关负责人有需求的高考考生可电话预约1至4月我省安全事故“双降”图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱湖北环保世纪行本月启动被开除党籍和公职
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·省人大代表首次约见国家机关负责人
·有需求的高考考生可电话预约
·1至4月我省安全事故“双降”
·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱
·湖北环保世纪行本月启动
·被开除党籍和公职
楚天都市报电子版
----  
 
2 要闻 2017.6.2 星期五
沙洋监狱管理局局长刘江华
被开除党籍和公职
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨）省纪委昨日通报：沙洋监狱管理局党委书记、局长刘江华被开除党籍和公职，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
    经查，刘江华严重违反中央八项规定精神，长期“带彩”打麻将，收受礼品礼金，用公款送礼；违反组织纪律，在组织函询时不如实说明问题；违反廉洁纪律，利用职权，从事营利性活动、为其子经营活动谋利；违反工作纪律，违规增设内设机构；违反国家法律法规，违规将应公开招标的工程项目采取自行场外邀标或直接发包形式确定承接单位，违规转让国有土地使用权，利用职务便利为他人谋利收受财物。其中，利用职务便利为他人谋利收受财物的行为涉嫌犯罪。


   