查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·省人大代表首次约见国家机关负责人 ·有需求的高考考生可电话预约 ·1至4月我省安全事故“双降” ·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱 ·湖北环保世纪行本月启动 ·被开除党籍和公职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 省人大代表首次约见国家机关负责 · 有需求的高考考生可电话预约 · 1至4月我省安全事故“双降” · 图文：飞单学生向老板道歉并结清 · 湖北环保世纪行本月启动 · 被开除党籍和公职 2 要闻 2017.6.2 星期五 湖北环保世纪行本月启动 重点聚焦水环境突出问题整治 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨通讯员王振淳）2017年湖北环保世纪行活动将于本月上中旬启动，主题为“共抓长江大保护、促推湖北绿色发展”,将重点聚焦城市黑臭水体治理等水环境突出问题的整治。昨日，活动组委会讨论通过今年的活动方案。

活动将持续至10月份，活动以集中采访报道为主，除了深入实地宣传报道，还将适时组织记者参与人大监督活动，并就存在的困难和问题进行调研，提出意见和建议。





