省人大代表首次约见国家机关负责人有需求的高考考生可电话预约1至4月我省安全事故“双降”图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱湖北环保世纪行本月启动被开除党籍和公职
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 第2版 要闻
·省人大代表首次约见国家机关负责人
·有需求的高考考生可电话预约
·1至4月我省安全事故“双降”
·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱
·湖北环保世纪行本月启动
·被开除党籍和公职
楚天都市报电子版
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2 要闻 2017.6.2 星期五
湖北环保世纪行本月启动
重点聚焦水环境突出问题整治
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨通讯员王振淳）2017年湖北环保世纪行活动将于本月上中旬启动，主题为“共抓长江大保护、促推湖北绿色发展”,将重点聚焦城市黑臭水体治理等水环境突出问题的整治。昨日，活动组委会讨论通过今年的活动方案。
    活动将持续至10月份，活动以集中采访报道为主，除了深入实地宣传报道，还将适时组织记者参与人大监督活动，并就存在的困难和问题进行调研，提出意见和建议。


   