省人大代表首次约见国家机关负责人有需求的高考考生可电话预约1至4月我省安全事故“双降”图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱湖北环保世纪行本月启动被开除党籍和公职
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 第2版 要闻
·省人大代表首次约见国家机关负责人
·有需求的高考考生可电话预约
·1至4月我省安全事故“双降”
·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱
·湖北环保世纪行本月启动
·被开除党籍和公职
楚天都市报电子版
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2 要闻 2017.6.2 星期五
看到本报报道后 意识到自己的错误
图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱
    楚天都市报讯 图为：学生向店主转账结清饭钱

    楚天都市报讯（记者刘毅）5月28日，6名青年男女到汉阳拦江路一家餐馆吃了140多元串串后飞单。今年2月，也有几名青年在该店吃饭后飞单，店家怀疑都是同一拨青年所为（详见本报昨日A08版）。昨日，飞单的几名青年看到楚天都市报的报道后，认识到自己的错误，到店内当面向店主陈女士道歉，并结清两次飞单的欠款。
    昨日下午，店主陈女士告诉记者，有一名女孩主动联系她，称今年2月与上月28日飞单的几人都是她的同学，她是受同学所托，来还清欠下的饭钱。原来，这名女孩从一款团购APP上找到了陈女士店内的电话，专门致电说明情况，并加了陈女士的微信。随后，女孩转来两次所欠饭钱共计320元。聊天中，这名女孩表示，几名同学都已经认识到自己做错了事，稍晚还会到店内当面道歉，希望获得谅解。
    记者随后与还饭钱的代姓女孩取得联系。她说，几个同学都才十四五岁，有的上初中，有的在读中专。昨日此事见报后，同学在网上看到了报道，感觉确实做错了事，因为不好意思联系店主就委托她来还钱。
    昨晚7时，记者再次来到该店，5月28日飞单的6名学生中，在汉阳读书的4人来到店中向陈女士道歉，另有2人在江夏读书赶不来，请同学代为致歉。曾飞单两次的一名女生告诉记者，今年2月19日，她约了三名同学到该店吃串串，吃完了想找点刺激的事情做，一时心血来潮就飞单跑了。5月28日，他们觉得飞单很刺激，于是一共6人又来该店吃串串，选在走廊上的餐桌就坐，吃完后从走廊上的安全通道跑了。这名女生说，他们飞单就是想寻求刺激，是一时糊涂。几名学生表示，他们飞单的事见报后，很多网友批评他们做法不对，他们现在已经认识到错误了，并保证以后不会再犯。
    店主陈女士说，学生们都还未成年，难免犯错，现在知错能改，她已经原谅他们了。


   