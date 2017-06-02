查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·省人大代表首次约见国家机关负责人 ·有需求的高考考生可电话预约 ·1至4月我省安全事故“双降” ·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱 ·湖北环保世纪行本月启动 ·被开除党籍和公职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 省人大代表首次约见国家机关负责 · 有需求的高考考生可电话预约 · 1至4月我省安全事故“双降” · 图文：飞单学生向老板道歉并结清 · 湖北环保世纪行本月启动 · 被开除党籍和公职 2 要闻 2017.6.2 星期五 看到本报报道后 意识到自己的错误 图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱 楚天都市报讯 图为：学生向店主转账结清饭钱



楚天都市报讯（记者刘毅）5月28日，6名青年男女到汉阳拦江路一家餐馆吃了140多元串串后飞单。今年2月，也有几名青年在该店吃饭后飞单，店家怀疑都是同一拨青年所为（详见本报昨日A08版）。昨日，飞单的几名青年看到楚天都市报的报道后，认识到自己的错误，到店内当面向店主陈女士道歉，并结清两次飞单的欠款。

昨日下午，店主陈女士告诉记者，有一名女孩主动联系她，称今年2月与上月28日飞单的几人都是她的同学，她是受同学所托，来还清欠下的饭钱。原来，这名女孩从一款团购APP上找到了陈女士店内的电话，专门致电说明情况，并加了陈女士的微信。随后，女孩转来两次所欠饭钱共计320元。聊天中，这名女孩表示，几名同学都已经认识到自己做错了事，稍晚还会到店内当面道歉，希望获得谅解。

记者随后与还饭钱的代姓女孩取得联系。她说，几个同学都才十四五岁，有的上初中，有的在读中专。昨日此事见报后，同学在网上看到了报道，感觉确实做错了事，因为不好意思联系店主就委托她来还钱。

昨晚7时，记者再次来到该店，5月28日飞单的6名学生中，在汉阳读书的4人来到店中向陈女士道歉，另有2人在江夏读书赶不来，请同学代为致歉。曾飞单两次的一名女生告诉记者，今年2月19日，她约了三名同学到该店吃串串，吃完了想找点刺激的事情做，一时心血来潮就飞单跑了。5月28日，他们觉得飞单很刺激，于是一共6人又来该店吃串串，选在走廊上的餐桌就坐，吃完后从走廊上的安全通道跑了。这名女生说，他们飞单就是想寻求刺激，是一时糊涂。几名学生表示，他们飞单的事见报后，很多网友批评他们做法不对，他们现在已经认识到错误了，并保证以后不会再犯。

店主陈女士说，学生们都还未成年，难免犯错，现在知错能改，她已经原谅他们了。





