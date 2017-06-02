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·湖北环保世纪行本月启动
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图文：飞单学生向老板道歉并结清
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湖北环保世纪行本月启动
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被开除党籍和公职
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要闻
2017.6.2 星期五
1至4月我省安全事故“双降”
为近三年来最大降幅
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海）记者昨从省政府新闻发布会获悉：今年1-4月，全省安全生产形势总体稳定，共发生各类生产安全事故443起，死亡423人，同比分别下降41.86%和33.28%，为近三年来最大降幅。重大事故零发生。
统计显示，全省较大事故大幅下降，全省发生较大事故5起，死亡21人，同比分别下降37.5%和36.36%；大部分地区和行业事故下降，武汉、荆州、襄阳等13个市州和道路运输、水上运输、铁路运输3个行业实现事故起数、死亡人数同比“双下降”。下一步，我省将深入推进重点行业领域安全生产专项治理，坚决遏制重特大事故发生。