查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·省人大代表首次约见国家机关负责人 ·有需求的高考考生可电话预约 ·1至4月我省安全事故“双降” ·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱 ·湖北环保世纪行本月启动 ·被开除党籍和公职 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 省人大代表首次约见国家机关负责 · 有需求的高考考生可电话预约 · 1至4月我省安全事故“双降” · 图文：飞单学生向老板道歉并结清 · 湖北环保世纪行本月启动 · 被开除党籍和公职 2 要闻 2017.6.2 星期五 1至4月我省安全事故“双降” 为近三年来最大降幅 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海）记者昨从省政府新闻发布会获悉：今年1-4月，全省安全生产形势总体稳定，共发生各类生产安全事故443起，死亡423人，同比分别下降41.86%和33.28%，为近三年来最大降幅。重大事故零发生。

统计显示，全省较大事故大幅下降，全省发生较大事故5起，死亡21人，同比分别下降37.5%和36.36%；大部分地区和行业事故下降，武汉、荆州、襄阳等13个市州和道路运输、水上运输、铁路运输3个行业实现事故起数、死亡人数同比“双下降”。下一步，我省将深入推进重点行业领域安全生产专项治理，坚决遏制重特大事故发生。





