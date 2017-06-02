省人大代表首次约见国家机关负责人有需求的高考考生可电话预约1至4月我省安全事故“双降”图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱湖北环保世纪行本月启动被开除党籍和公职
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·省人大代表首次约见国家机关负责人
·有需求的高考考生可电话预约
·1至4月我省安全事故“双降”
·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱
·湖北环保世纪行本月启动
·被开除党籍和公职
楚天都市报电子版
----  
 
2 要闻 2017.6.2 星期五
1至4月我省安全事故“双降”
为近三年来最大降幅
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海）记者昨从省政府新闻发布会获悉：今年1-4月，全省安全生产形势总体稳定，共发生各类生产安全事故443起，死亡423人，同比分别下降41.86%和33.28%，为近三年来最大降幅。重大事故零发生。
    统计显示，全省较大事故大幅下降，全省发生较大事故5起，死亡21人，同比分别下降37.5%和36.36%；大部分地区和行业事故下降，武汉、荆州、襄阳等13个市州和道路运输、水上运输、铁路运输3个行业实现事故起数、死亡人数同比“双下降”。下一步，我省将深入推进重点行业领域安全生产专项治理，坚决遏制重特大事故发生。


   