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·省人大代表首次约见国家机关负责人
·有需求的高考考生可电话预约
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·湖北环保世纪行本月启动
·被开除党籍和公职
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省人大代表首次约见国家机关负责
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图文：飞单学生向老板道歉并结清
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湖北环保世纪行本月启动
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被开除党籍和公职
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要闻
2017.6.2 星期五
江城的哥“爱心送考”坚持15年
有需求的高考考生可电话预约
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进通讯员柯萱）昨日，楚天都市报记者从武汉市客管处获悉，一年一度的“高考季”来临之际，市交委客管处继续组织各大出租车企业开展高考期间“爱心送考”活动，即日起至 6月 8日，有需求的考生可拨打65656567、18971163723电话预约。
今年是出租车行业持续开展“爱心送考”活动的第15个年头。在武汉市交委客管处组织下，众多出租车驾驶员自愿加入到爱心送考的队伍中。来自大通、华昌、联海、正元、捷达、中能、建苑等公司的的哥的姐们，自愿放弃营运，为需要帮助的考生免费提供安全舒适的服务。届时，考生只要凭准考证就可以免费搭乘贴有“爱心送考”字样的出租车到达考点。
本次爱心送考的活动对象主要是面向中心城区2017年高考考生，重点帮助行动不便、家庭困难、住址离考点较远的特殊考生，活动时间是6月7日、8日两天。
届时，各出租车企业还会对报名的驾驶员进行严格筛选，选派出租汽车行业特色车队、党员示范车、星级示范车及行业先进参与此次“爱心送考”活动，并提前做好与预约考生的对接事宜。当班驾驶员在送考前也将对接送地点及选定的路线进行现场查看，确保考生能够按时顺利参加高考。