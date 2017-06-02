省人大代表首次约见国家机关负责人有需求的高考考生可电话预约1至4月我省安全事故“双降”图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱湖北环保世纪行本月启动被开除党籍和公职
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 第2版 要闻
·省人大代表首次约见国家机关负责人
·有需求的高考考生可电话预约
·1至4月我省安全事故“双降”
·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱
·湖北环保世纪行本月启动
·被开除党籍和公职
楚天都市报电子版
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2 要闻 2017.6.2 星期五
江城的哥“爱心送考”坚持15年
有需求的高考考生可电话预约
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进通讯员柯萱）昨日，楚天都市报记者从武汉市客管处获悉，一年一度的“高考季”来临之际，市交委客管处继续组织各大出租车企业开展高考期间“爱心送考”活动，即日起至 6月 8日，有需求的考生可拨打65656567、18971163723电话预约。
    今年是出租车行业持续开展“爱心送考”活动的第15个年头。在武汉市交委客管处组织下，众多出租车驾驶员自愿加入到爱心送考的队伍中。来自大通、华昌、联海、正元、捷达、中能、建苑等公司的的哥的姐们，自愿放弃营运，为需要帮助的考生免费提供安全舒适的服务。届时，考生只要凭准考证就可以免费搭乘贴有“爱心送考”字样的出租车到达考点。
    本次爱心送考的活动对象主要是面向中心城区2017年高考考生，重点帮助行动不便、家庭困难、住址离考点较远的特殊考生，活动时间是6月7日、8日两天。
    届时，各出租车企业还会对报名的驾驶员进行严格筛选，选派出租汽车行业特色车队、党员示范车、星级示范车及行业先进参与此次“爱心送考”活动，并提前做好与预约考生的对接事宜。当班驾驶员在送考前也将对接送地点及选定的路线进行现场查看，确保考生能够按时顺利参加高考。


   