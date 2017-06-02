查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 要闻
·省人大代表首次约见国家机关负责人
·有需求的高考考生可电话预约
·1至4月我省安全事故“双降”
·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱
·湖北环保世纪行本月启动
·被开除党籍和公职
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 养生
第13版 : 教育
第14版 : 健康
第15版 : 跑腿
第16版 : 荆楚楷模
第17版 : 健康资讯
第18版 : 夕阳晚晴
第19版 : 文娱
第2版 : 要闻
第20版 : 体育
第21版 : 国际
第22版 : 国内
第23版 : 周刊·餐谋团
第24版 : 周刊食字街
第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越
第4版 : 寻访身边好少年
第5版 : 寻访身边好少年
第6版 : 视点
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 法治
·
省人大代表首次约见国家机关负责
·
有需求的高考考生可电话预约
·
1至4月我省安全事故“双降”
·
图文：飞单学生向老板道歉并结清
·
湖北环保世纪行本月启动
·
被开除党籍和公职
2
要闻
2017.6.2 星期五
省人大代表首次约见国家机关负责人
呼吁加大对省直管市金融支持
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨通讯员王丹）今年，潜江、仙桃、天门的贷款增速有望高于全省平均水平。昨日，来自潜江、仙桃、天门等三个省直管市的省人大代表首次约见国家机关负责人，呼吁加大对省直管市经济发展的金融支持力度，相关政府部门负责人现场回应。
此次约见国家机关负责人的三位省人大代表分别是：潜江市委书记黄剑雄、仙桃市市长周文霞、天门市副市长刘春霞。今年3月以来，三位代表提出了约见申请，希望我省金融业支持直管市实体经济发展。
昨日座谈会上，三位代表直陈三个省直管市企业碰到的融资难、融资贵难题，比如贷存比低，金融供给侧改革相对滞后，融资成本高、周期长，创新金融产品少，金融主体数量偏少，竞争机制引入不够等问题。截至2016年底，天门、仙桃、潜江三地存款余额1650亿元，贷款余额仅556亿元，贷存比仅33.7%，而全省贷存比的平均水平为73%左右。以天门为例，目前各类经济实体每年的贷款需求量为100亿元以上，而实际上，该市贷款的满足率始终徘徊在20%-30%左右。“实体经济特别是中小企业发展，尤其需要金融机构支持。”代表们提出，目前金融供给侧改革相对滞后，金融服务产品亟待创新。同时建议，降低中小企业贷款的门槛，并提升省直管市的银行层级，目前大多数银行在三地还没有分行，贷款审批权限较低。
省政府金融办、中国人民银行武汉分行、中国银监会湖北监管局以及6家金融机构相关负责人与会，认真听取了代表们的意见，并积极回应。中国人民银行武汉分行副巡视员江成会表示，将继续扩大融资总量，力争2017年各直管市贷款增速高于全省平均水平，贷存比有所提高，同时，引导融资成本下行，推动金融改革创新。湖北银监局副局长苏薪茗表示，将积极支持和鼓励商业银行在天门、潜江、仙桃设立分支机构，并支持小微企业金融服务工作，督促金融机构进一步放宽小微企业不良贷款容忍度。
按照规定，省政府金融办将同参会的其他单位，在3个月内，对约见提出的问题作认真研究，然后书面答复参会的各位省人大代表。
人大代表约见地方国家机关负责人，是法律赋予的一项权力。今年1月1日起施行的《湖北省人民代表大会代表约见国家机关负责人办法》明确，在闭会期间，代表可以就全省改革、发展、稳定的重大问题，人民群众普遍关注的热点、难点问题等，向本级或者下级有关国家机关负责人当面进行询问，提出问题，被约见人需予以答复或者解决。