省人大代表首次约见国家机关负责人有需求的高考考生可电话预约1至4月我省安全事故“双降”图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱湖北环保世纪行本月启动被开除党籍和公职
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 第2版 要闻
·省人大代表首次约见国家机关负责人
·有需求的高考考生可电话预约
·1至4月我省安全事故“双降”
·图文：飞单学生向老板道歉并结清饭钱
·湖北环保世纪行本月启动
·被开除党籍和公职
楚天都市报电子版
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2 要闻 2017.6.2 星期五
省人大代表首次约见国家机关负责人
呼吁加大对省直管市金融支持
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨通讯员王丹）今年，潜江、仙桃、天门的贷款增速有望高于全省平均水平。昨日，来自潜江、仙桃、天门等三个省直管市的省人大代表首次约见国家机关负责人，呼吁加大对省直管市经济发展的金融支持力度，相关政府部门负责人现场回应。
    此次约见国家机关负责人的三位省人大代表分别是：潜江市委书记黄剑雄、仙桃市市长周文霞、天门市副市长刘春霞。今年3月以来，三位代表提出了约见申请，希望我省金融业支持直管市实体经济发展。
    昨日座谈会上，三位代表直陈三个省直管市企业碰到的融资难、融资贵难题，比如贷存比低，金融供给侧改革相对滞后，融资成本高、周期长，创新金融产品少，金融主体数量偏少，竞争机制引入不够等问题。截至2016年底，天门、仙桃、潜江三地存款余额1650亿元，贷款余额仅556亿元，贷存比仅33.7%，而全省贷存比的平均水平为73%左右。以天门为例，目前各类经济实体每年的贷款需求量为100亿元以上，而实际上，该市贷款的满足率始终徘徊在20%-30%左右。“实体经济特别是中小企业发展，尤其需要金融机构支持。”代表们提出，目前金融供给侧改革相对滞后，金融服务产品亟待创新。同时建议，降低中小企业贷款的门槛，并提升省直管市的银行层级，目前大多数银行在三地还没有分行，贷款审批权限较低。
    省政府金融办、中国人民银行武汉分行、中国银监会湖北监管局以及6家金融机构相关负责人与会，认真听取了代表们的意见，并积极回应。中国人民银行武汉分行副巡视员江成会表示，将继续扩大融资总量，力争2017年各直管市贷款增速高于全省平均水平，贷存比有所提高，同时，引导融资成本下行，推动金融改革创新。湖北银监局副局长苏薪茗表示，将积极支持和鼓励商业银行在天门、潜江、仙桃设立分支机构，并支持小微企业金融服务工作，督促金融机构进一步放宽小微企业不良贷款容忍度。
    按照规定，省政府金融办将同参会的其他单位，在3个月内，对约见提出的问题作认真研究，然后书面答复参会的各位省人大代表。
    人大代表约见地方国家机关负责人，是法律赋予的一项权力。今年1月1日起施行的《湖北省人民代表大会代表约见国家机关负责人办法》明确，在闭会期间，代表可以就全省改革、发展、稳定的重大问题，人民群众普遍关注的热点、难点问题等，向本级或者下级有关国家机关负责人当面进行询问，提出问题，被约见人需予以答复或者解决。


 