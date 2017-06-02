查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·江城的哥“爱心送考”坚持15年 ·汉版“湄公河行动”万里追踪擒凶徒 ·图文：本报小记者采访身边的好少年 ·武汉至兰州将开高铁预计最快7小时直达 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 江城的哥“爱心送考”坚持15年 · 汉版“湄公河行动”万里追踪擒凶 · 图文：本报小记者采访身边的好少 · 武汉至兰州将开高铁预计最快7小 1 要闻 2017.6.2 星期五 7月1日全国铁路调图 武汉至兰州将开高铁预计最快7小时直达 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋）记者昨日从武汉铁路局了解到，7月1日起，全国铁路列车运行图将进行调整。届时，预计武汉至兰州将首次开通直达高铁，全程最快7小时。

7月1日起，预计全国将有一批新的高铁线路开通运行，最受人关注的是预计届时武汉也将首次开通至兰州的高铁，武汉至兰州铁路运行时间有望从目前的19个多小时缩短到7小时。

目前，宝鸡至兰州高铁正在积极进行开通前的最后准备，它是国家“四纵四横”铁路客运专线网中徐州至兰州客运专线的组成部分，也是将西北地区高铁纳入全国高铁网的最重要一段，设计速度为250公里/小时。

宝兰高铁建成后，宝鸡至兰州最快运行时间将缩短至2小时。记者查询了解到，目前G96次列车是武汉至西安最快的一趟高铁列车，全程只需3小时50分钟，而西安至宝鸡的车程约为1小时左右，加上宝鸡至兰州的2小时，这意味着宝兰高铁开通后，从武汉到达兰州最快只需7小时。

此前，兰新高铁已投入运营，兰州至乌鲁木齐全程需运行11个多小时。如果从武汉出发经兰州，共需18个多小时高铁可到达乌鲁木齐。宝兰高铁通车后，从武汉经兰州至乌鲁木齐，显然也非常便捷，预计今年暑假西北游会异常火爆。





