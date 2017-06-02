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·江城的哥“爱心送考”坚持15年
·汉版“湄公河行动”万里追踪擒凶徒
·图文：本报小记者采访身边的好少年
·武汉至兰州将开高铁预计最快7小时直达
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江城的哥“爱心送考”坚持15年
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汉版“湄公河行动”万里追踪擒凶
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图文：本报小记者采访身边的好少
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武汉至兰州将开高铁预计最快7小
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要闻
2017.6.2 星期五
学习好榜样 共同过六一
图文：本报小记者采访身边的好少年
楚天都市报讯 图为：陶雨欣﹙右﹚帮父母守小摊
图为：陈依﹙左﹚和小记者一同做家务
图为：小记者采访“贫家孝子”王心怡﹙左﹚
图为：李运琪（右）和小记者在菜地干活
图为：小记者采访“飞鱼少女”魏众鑫
图为：王子慧﹙左﹚教小记者写大字
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