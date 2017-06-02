查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·江城的哥“爱心送考”坚持15年 ·汉版“湄公河行动”万里追踪擒凶徒 ·图文：本报小记者采访身边的好少年 ·武汉至兰州将开高铁预计最快7小时直达 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 江城的哥“爱心送考”坚持15年 · 汉版“湄公河行动”万里追踪擒凶 · 图文：本报小记者采访身边的好少 · 武汉至兰州将开高铁预计最快7小 1 要闻 2017.6.2 星期五 学习好榜样 共同过六一 图文：本报小记者采访身边的好少年 楚天都市报讯 图为：陶雨欣﹙右﹚帮父母守小摊

图为：陈依﹙左﹚和小记者一同做家务

图为：小记者采访“贫家孝子”王心怡﹙左﹚

图为：李运琪（右）和小记者在菜地干活

图为：小记者采访“飞鱼少女”魏众鑫

图为：王子慧﹙左﹚教小记者写大字



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