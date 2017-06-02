江城的哥“爱心送考”坚持15年汉版“湄公河行动”万里追踪擒凶徒图文：本报小记者采访身边的好少年武汉至兰州将开高铁预计最快7小时直达
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 第1版 要闻
·江城的哥“爱心送考”坚持15年
·汉版“湄公河行动”万里追踪擒凶徒
·图文：本报小记者采访身边的好少年
·武汉至兰州将开高铁预计最快7小时直达
楚天都市报电子版
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1 要闻 2017.6.2 星期五
学习好榜样　共同过六一
图文：本报小记者采访身边的好少年
    楚天都市报讯 图为：陶雨欣﹙右﹚帮父母守小摊
    图为：陈依﹙左﹚和小记者一同做家务
    图为：小记者采访“贫家孝子”王心怡﹙左﹚
    图为：李运琪（右）和小记者在菜地干活
    图为：小记者采访“飞鱼少女”魏众鑫
    图为：王子慧﹙左﹚教小记者写大字

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