查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·江城的哥“爱心送考”坚持15年 ·汉版“湄公河行动”万里追踪擒凶徒 ·图文：本报小记者采访身边的好少年 ·武汉至兰州将开高铁预计最快7小时直达 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 养生 第13版 : 教育 第14版 : 健康 第15版 : 跑腿 第16版 : 荆楚楷模 第17版 : 健康资讯 第18版 : 夕阳晚晴 第19版 : 文娱 第2版 : 要闻 第20版 : 体育 第21版 : 国际 第22版 : 国内 第23版 : 周刊·餐谋团 第24版 : 周刊食字街 第3版 : 喜迎党代会 荆楚新跨越 第4版 : 寻访身边好少年 第5版 : 寻访身边好少年 第6版 : 视点 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 法治 · 江城的哥“爱心送考”坚持15年 · 汉版“湄公河行动”万里追踪擒凶 · 图文：本报小记者采访身边的好少 · 武汉至兰州将开高铁预计最快7小 1 要闻 2017.6.2 星期五 江城的哥“爱心送考”坚持15年 有需求的高考考生今起可电话预约 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进通讯员柯萱）昨日，楚天都市报记者从武汉市客管处获悉，一年一度的“高考季”来临之际，市交委客管处继续组织各大出租车企业开展高考期间“爱心送考”活动，即日起至 6月 8日，有需求的考生可拨打65656567、18971163723电话预约。

今年是出租车行业持续开展“爱心送考”活动的第15个年头。在武汉市交委客管处组织下，众多出租车驾驶员自愿加入到爱心送考的队伍中。来自大通、华昌、联海、正元、捷达、中能、建苑等公司的的哥的姐们，自愿放弃营运，为需要帮助的考生免费提供安全舒适的服务。届时，考生只要凭准考证就可以免费搭乘贴有“爱心送考”字样的出租车到达考点。

本次爱心送考的活动对象主要是面向中心城区2017年高考考生，重点帮助行动不便、家庭困难、住址离考点较远的特殊考生，活动时间是6月7日、8日两天。

届时，各出租车企业还会对报名的驾驶员进行严格筛选，选派出租汽车行业特色车队、党员示范车、星级示范车及行业先进参与此次“爱心送考”活动，并提前做好与预约考生的对接事宜。当班驾驶员在送考前也将对接送地点及选定的路线进行现场查看，确保考生能够按时顺利参加高考。





