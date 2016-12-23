查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 时事 ·荆门国税公安联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会 ·广告：动向新闻 ·哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑 ·图文：4人改判无罪 江西省高院道歉 ·免费培训月嫂和催乳师 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 荆门国税公安联合召开打击涉税违 · 广告：动向新闻 · 哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑 · 图文：4人改判无罪 江西省高院 · 免费培训月嫂和催乳师 · 广告：动向新闻 23 时事 2016.12.23 星期五 江西乐平16年前奸杀案再审宣判 图文：4人改判无罪 江西省高院道歉 楚天都市报讯 图为：庭审现场



据新华社电 22日5时许，黄志强、方春平、程发根、程立和的家属从景德镇乐平市出发，赶往160公里外的南昌，听取江西省高级人民法院的再审宣判。

当日，法院判决：“对四原审被告人及其辩护人提出的应当依法改判四原审被告人无罪的意见，对江西省人民检察院提出的原判事实不清，证据不足，建议本院依法作出公正判决的意见，本院均予以采纳……原审被告人黄志强、方春平、程发根、程立和无罪。本判决为终审判决。”

随着这一判决，曾被冤枉判刑的黄志强等四人，将回到阔别十几年的家中。



四名村民被控杀人强奸



2000年5月23日晚，江西景德镇市所辖乐平市发生一起命案，当地一超市店主蒋某某与随行女子郝某遇害。

公安机关经侦查认定，乐平市中店村村民黄志强、方春平、程发根、程立和及汪深兵（另案处理）杀害蒋某某，强奸杀害郝某并分尸，抢走两被害人随身携带的现金、手机、IC电话卡等物品。

此后，景德镇市人民检察院以故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪、敲诈勒索罪对黄志强、方春平、程发根提起公诉，以故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪对程立和提起公诉。景德镇市中级人民法院于2003年7月7日作出一审判决，判处上述四名被告死刑。宣判后，四人均提出上诉。

2004年1月，江西省高级人民法院以原判认定事实不清、证据不足为由，发回景德镇中级人民法院重审。景德镇中院依法另行组成合议庭审理后，于2004年11月18日仍判处上述四名被告人死刑。宣判后，四名被告不服，再次提出上诉。

2006年5月，江西省高院改判上述四名被告人死刑缓期二年执行。宣判后，黄志强、方春平、程发根、程立和不服，提出申诉。



数年后有人自认“真凶”



6年后，一个名叫方林崽的犯罪嫌疑人自认是“5·24”案“真凶”，他的供述让黄志强等人看到了平反昭雪的机会。

经江西省高院证实，方林崽在另案供述中曾自认是“5·24”案的真凶。方林崽的供述更加坚定了这四个家庭为亲属伸冤平反的决心。

多年来，四原审被告人的家属一直在南昌、北京等地上访申诉。“经过四原审被告人亲属充满艰辛的上访和律师、媒体、各界人士的不懈努力，四原审被告人终于等到‘拨雾见日’的那一天，正义虽然迟到了但终究没有缺席。”

程立和的辩护律师简益平说。

再审宣判后，江西省高级人民法院副院长夏克勤代表该院向黄志强、方春平、程发根、程立和当面赔礼道歉，并告知其有依法申请国家赔偿的权利。

江西省高院在再审判决中认为，原判据以定案的证据没有形成完整锁链，没有达到证据确实、充分的法定证明标准。原审认定四原审被告人犯罪的事实不清，证据不足，不能认定四原审被告人有罪。

在许多人看来，自认是“真凶”的方林崽与“5·24”案息息相关，是黄志强等人平反的关键人。据了解，方林崽案已由景德镇市人民检察院向景德镇市中级人民法院提起公诉，现正在一审审理中。





