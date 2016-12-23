查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 时事 ·荆门国税公安联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会 ·广告：动向新闻 ·哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑 ·图文：4人改判无罪 江西省高院道歉 ·免费培训月嫂和催乳师 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 荆门国税公安联合召开打击涉税违 · 广告：动向新闻 · 哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑 · 图文：4人改判无罪 江西省高院 · 免费培训月嫂和催乳师 · 广告：动向新闻 23 时事 2016.12.23 星期五 荆门国税公安联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会 楚天都市报讯 12月19日，荆门市国税局、荆门市公安局联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会。

双方强调：要继续保持对虚开增值税专用发票、骗取出口退税和非法代开发票等涉税违法犯罪活动的高压态势；继续发挥国税稽查与公安经侦两部门在案件查处过程中的不同优势，发挥整体合力，为提高纳税遵从度，促进税收秩序持续好转作出积极的贡献。 张雪 沈峡





