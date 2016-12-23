荆门国税公安联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会广告：动向新闻哄骗拐走婴幼儿最高可判死刑图文：4人改判无罪 江西省高院道歉免费培训月嫂和催乳师广告：动向新闻
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 第23版 时事
·荆门国税公安联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会
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楚天都市报电子版
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23 时事 2016.12.23 星期五
荆门国税公安联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会
    楚天都市报讯 12月19日，荆门市国税局、荆门市公安局联合召开打击涉税违法犯罪研讨暨业务培训会。
    双方强调：要继续保持对虚开增值税专用发票、骗取出口退税和非法代开发票等涉税违法犯罪活动的高压态势；继续发挥国税稽查与公安经侦两部门在案件查处过程中的不同优势，发挥整体合力，为提高纳税遵从度，促进税收秩序持续好转作出积极的贡献。 张雪 沈峡


 