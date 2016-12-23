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2016.12.23 星期五
简讯
楚天都市报讯 ●在昨日进行的春兰杯世界职业围棋锦标赛半决赛中，中国棋手柯洁不敌韩国棋手朴永训，无缘决赛。
●昨日，拜仁3球横扫莱比锡，以3分优势成为2016-2017赛季德甲半程冠军，这是拜仁第22个半程冠军。