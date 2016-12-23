苏黎红小姐 08西潮 01图文：足协9000万扶植青训“百瑞景·楚天杯”本周日开幕简讯
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 第22版 体育
·苏黎红小姐 08
·西潮 01
·图文：足协9000万扶植青训
·“百瑞景·楚天杯”本周日开幕
·简讯
楚天都市报电子版
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22 体育 2016.12.23 星期五
简讯
    楚天都市报讯 ●在昨日进行的春兰杯世界职业围棋锦标赛半决赛中，中国棋手柯洁不敌韩国棋手朴永训，无缘决赛。
    ●昨日，拜仁3球横扫莱比锡，以3分优势成为2016-2017赛季德甲半程冠军，这是拜仁第22个半程冠军。


   