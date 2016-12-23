查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·苏黎红小姐 08 ·西潮 01 ·图文：足协9000万扶植青训 ·“百瑞景·楚天杯”本周日开幕 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 苏黎红小姐 08 · 西潮 01 · 图文：足协9000万扶植青训 · “百瑞景·楚天杯”本周日开幕 · 简讯 22 体育 2016.12.23 星期五 简讯 楚天都市报讯 ●在昨日进行的春兰杯世界职业围棋锦标赛半决赛中，中国棋手柯洁不敌韩国棋手朴永训，无缘决赛。

●昨日，拜仁3球横扫莱比锡，以3分优势成为2016-2017赛季德甲半程冠军，这是拜仁第22个半程冠军。





