苏黎红小姐 08西潮 01图文：足协9000万扶植青训“百瑞景·楚天杯”本周日开幕简讯
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 第22版 体育
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楚天都市报电子版
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22 体育 2016.12.23 星期五
“百瑞景·楚天杯”本周日开幕
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者马明玉 实习生肖婷）第十一届“百瑞景·楚天杯”湖北省青少年围棋赛将于本周日（12月25日）在武汉瑞景小学（武汉小学百瑞景校区）举行。
    在众多报名的孩子中，记者发现了一位来自深圳9岁小棋手袁梦泽，这是他第一次参加“楚天杯”。袁梦泽从4岁起就对围棋兴趣浓厚。为了孩子的围棋梦，他的妈妈毅然放弃在深圳的工作，来到湖北，边工作边陪伴孩子在武汉学棋。
    现在，袁梦泽师从王海钧七段，在海钧围棋专心学棋。“我们家长有时会焦虑，但孩子很淡定。”袁梦泽的妈妈说，“孩子自己有目标，我会全力支持他的。”
    袁梦泽正在紧张备战“楚天杯”，他调皮地对记者说，“临阵磨枪，不快也光，尽自己最大的努力就好。”他的妈妈相信：有了家长的陪伴，孩子的学棋之路会越走越稳。
    第十一届“百瑞景·楚天杯”
    青少年围棋赛
    联办单位：省体育局、省教育厅、湖北日报传媒集团协办单位：百瑞景中央生活区


   