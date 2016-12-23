查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·苏黎红小姐 08 ·西潮 01 ·图文：足协9000万扶植青训 ·“百瑞景·楚天杯”本周日开幕 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 苏黎红小姐 08 · 西潮 01 · 图文：足协9000万扶植青训 · “百瑞景·楚天杯”本周日开幕 · 简讯 22 体育 2016.12.23 星期五 “百瑞景·楚天杯”本周日开幕 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者马明玉 实习生肖婷）第十一届“百瑞景·楚天杯”湖北省青少年围棋赛将于本周日（12月25日）在武汉瑞景小学（武汉小学百瑞景校区）举行。

在众多报名的孩子中，记者发现了一位来自深圳9岁小棋手袁梦泽，这是他第一次参加“楚天杯”。袁梦泽从4岁起就对围棋兴趣浓厚。为了孩子的围棋梦，他的妈妈毅然放弃在深圳的工作，来到湖北，边工作边陪伴孩子在武汉学棋。

现在，袁梦泽师从王海钧七段，在海钧围棋专心学棋。“我们家长有时会焦虑，但孩子很淡定。”袁梦泽的妈妈说，“孩子自己有目标，我会全力支持他的。”

袁梦泽正在紧张备战“楚天杯”，他调皮地对记者说，“临阵磨枪，不快也光，尽自己最大的努力就好。”他的妈妈相信：有了家长的陪伴，孩子的学棋之路会越走越稳。

第十一届“百瑞景·楚天杯”

青少年围棋赛

联办单位：省体育局、省教育厅、湖北日报传媒集团协办单位：百瑞景中央生活区





