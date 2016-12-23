查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·苏黎红小姐 08 ·西潮 01 ·图文：足协9000万扶植青训 ·“百瑞景·楚天杯”本周日开幕 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 苏黎红小姐 08 · 西潮 01 · 图文：足协9000万扶植青训 · “百瑞景·楚天杯”本周日开幕 · 简讯 22 体育 2016.12.23 星期五 图文：足协9000万扶植青训 搭建青少年赛事平台、培养青训教练成重中之重 楚天都市报讯 图为：10月，湖北U17队与巴甲俱乐部进行了一场友谊赛 楚天都市报记者时龚摄



在前日举行的第十届中国足协青少年委员会第三次会议上，审议了《2017年全国青少年足球经费预算》：2017年，中国足协青训方面的预算总经费约为9000万人民币，相比于2016年的3000万元，增幅高达200%。

对于 “穷的只剩钱”的中国足球，我们更关心这笔巨款能否花在刀刃上！



投入重点放在大区联赛



今年10月，U19国青队在巴林亚青赛上，提前一轮就遭淘汰，且一球未进。而国少队在U16亚少赛上甚至连决赛阶段的参赛资格都未能获得。要知道，中国足球的未来在于青少年，青训体系的建设是储备人才的基础。

按照预算，足协将拿出5000万到6000万人民币放在大区主客场联赛（分6个大区）。预算包含赛事举办经费、客队的交通和食宿费用、裁判员等费用，其中，客场交通和食宿经费涵盖其中，减轻了各俱乐部的压力。经费还包括以大区主客场联赛为基础的全国总决赛、后备力量选拔赛、大区选拔队的集训、全国选拔队的集训等。按照安排，中国足协已在明年的2月到9月专门设置了30个比赛日。如此一来，改变了青少年比赛少的现状，增加了小球员的比赛机会。

其余约3000万左右的经费，主要用于U12足球节、U13到U20的系列赛，U14、U15、U16和U18冠军赛，以及各个年龄段的训练营。



培养青训教练最为关键



“培养出1000个青训教练，一人带动20个小球员，他们的背后就是2万名踢球的孩子。”这是一个从事青训事业的足球人发出的感慨。的确，教练员是青训关键中的关键，已是足球界的共识。因此，要想中国青少年足球更快地发展，就必须建立一个庞大的高水平青训教练队伍。

今后，中国足协会严格持证和培训制度，并建立教练员等级分级管理制度，将校园足球教练员等级认证和培训统筹纳入到全国足球教练员队伍建设计划。此外，中国足协还将加强教练员对外交流与学习，并计划引进一批高水平教练员。面向2030年世界杯，足协推出并实施“精英30”计划：从退役的中超球员中选拔30名优秀人才进行重点培养，提供国内外学习平台，培养成为“领军型”教练。

2017年足协还将建立教练员培训平台，并启动对六个大区的三个年龄段（U16、U15、U14）选拔队教练员欧足联A级证书培训计划。 叶梓



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湖北青训已走在全国前列



在中国足协准备实施新的青训计划时，湖北省足协和武汉市足协早已走在了全国的前列。

湖北省足协早已建立了从U11开始的各级梯队，一直延伸到与职业足球接轨的阶段。近日，他们还将U17和U19两个年龄段的球队送到国外集训。此外，省足协还将手中的优秀教练下派到各个青训点，负责青少年球员的培养等。而武汉市足协在塔子湖建成了全国硬件设施最好的青训基地，无论从住宿到场地均达到中国足协设立的最高标准。





