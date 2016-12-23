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22
体育
2016.12.23 星期五
西潮 01
楚天都市报讯 蒋梦麟 著云南人民出版社
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蒋梦麟是蔡元培离开北大之后指定的北大校长，他担任北大校长达17年之久，也是西南联大的缔造者之一。
作为优秀的学者和历史的亲历者，蒋梦麟撰写了《西潮》一书，既记载个人的一生经历，又剖析历史风云的变幻，甫一出版便引起轰动，被誉为青年人手一本的“人生教科书”。《西潮》同时是哈佛大学远东研究所的指定参考书。本报今起连载其中部分章节，以飨读者。
边城昆明
炸弹像冰雹一样从天空掉下，在我们周围爆炸，处身在这样的世界大动乱中，我们不禁要问：这些可怕的事情究竟为什么会发生呢？
过去几十年内世界上发生的事情自然不是从天上掉下来的。任何事情有它的起因。本书的大部分是二次大战将结束时在昆明写的，当我暂时忘掉现实环境而陷入沉思时，常常发现一件事情如何导致另一件事情，以及相伴而生的政治、社会变化。我在城里冥想过去一切，生平所经历的事像梦境一样一幕幕展现在眼前；于是我捡出纸笔，记下过去半世纪中我目睹祖国生活中的急剧变化。
当我开始写《西潮》时，载运军火的卡车正从缅甸源源驶抵昆明，“飞虎队”的航空队战斗机在我们头上轧轧掠过。发国难财的商人和以“带黄鱼”起家的卡车司机徜徉街头，口袋里装满钞票。物价则一日三跳，有如脱缰野马。
一位英国朋友对西南联大的一位教授说，我们应该在战事初起就好好控制物价。这位教授带点幽默地说：“是呀！等下一次战争时，我们大概就不会这样笨了。”这位教授说：如果他有资本，他或许早已学一位古希腊哲学家的榜样了。据说那位古希腊哲学家预料橄榄将歉收而囤积了大批橄榄，后来果然发了大财。可惜我们的教授没资本，也没未卜先知的本领，而且他的爱国心也不容许他干损人利己的勾当。
珍珠港事变以后，同盟国节节失利。香港、马来联邦和新加坡相继陷落，敌军继续向缅甸推进。中国赶派军队驰援印缅战区，经激战后撤至缅北丛林泽地，有时还不得不靠香蕉树根充饥。尤其使他们寝食难安的是从树上落到他们身上的水蛭，这些吸血鬼钻到你的皮下，吸走你的血液。对付这些吸血鬼最好的办法是在它们身上擦盐，但是在丛林里却又找不到盐，只有用手死劲拍，拍得它们放口为止。
下期预告：西风东渐