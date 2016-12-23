查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 体育 ·苏黎红小姐 08 ·西潮 01 ·图文：足协9000万扶植青训 ·“百瑞景·楚天杯”本周日开幕 ·简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 苏黎红小姐 08 · 西潮 01 · 图文：足协9000万扶植青训 · “百瑞景·楚天杯”本周日开幕 · 简讯 22 体育 2016.12.23 星期五 苏黎红小姐 08 楚天都市报讯 阿袁 著



孟周一点儿也不记得和我的第一次见面，却清楚地记得和苏黎红的第一次见面



孟周说我对苏黎红的态度有点恶劣了。

你为什么要这么对苏黎红说话呢？家里有一个这样的老太太多好，又漂亮，又优雅！六十多了，还一年两季穿裙子；还听音乐，不是用小收音机听戏，而是戴了耳机用“ipod”听王菲的《容易受伤的女人》、周杰伦的《七里香》。孟周说，他第一次到我家见到苏黎红时，她坐在阳台藤椅上读《红楼梦》，面前有一盆开了粉紫色花的植物。他着实惊艳了。他无论如何没想到，朱小燕的妈妈会是这个样子。我又好气又好笑。他一点儿也不记得和我的第一次见面，却清楚地记得和苏黎红的第一次见面，每回说起来，简直有“人生若只如初见”的喟叹，我恼得不行，但苏黎红每每听得眉开眼笑。

苏黎红也喜欢孟周。孟周是南京人，和曹雪芹是老乡，也和曹雪芹一样尊重女性。但曹雪芹的尊重还有点儿势利，他尊重珍珠一样的女孩儿，而对那些死鱼眼样儿的上年纪女人，就极尽刻薄之能事。而孟周对女性一视同仁，甚至，他对上了年纪的老妇人愈加温柔。所以，苏黎红喜欢和孟周呆在一起——平时都是老朱买菜的，但我们一回家，她就愿意亲自去买菜了，带着孟周。

老朱也想去，他习惯了早上去菜市场转一圈的，他那些老伙伴们早上都在菜市场呢。但苏黎红吩咐老朱在家拖地，他三两下拖完了，苏黎红又吩咐他浇花。

关于阳台上的花，他俩是有严格分工的，老朱负责养护，苏黎红负责审美。老朱倒也没觉得不公平，他在家坐不住，如果没有苏黎红，家里的花就白开了，花儿都这么自开自落没人看见，太可惜了！对花而言，几乎是没有花道主义。所以，他们一个种，一个赏，各司其职，配合默契，几十年都这样。

但老朱早上不浇花的，他习惯午后浇，睡了午觉起来，再侍弄侍弄花草，然后下楼到小区花坛那儿去下棋和看老妇们跳舞，这是他多年的作息。

下期预告：老朱这么问，我真是受不了，好像文学是个黄花大闺女，不能被商业坏了贞节





