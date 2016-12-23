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第21版 文娱
·图文：王菲的“幻乐一场”会不会终成“闹剧一场”
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·陈东升携师弟捐四千万元艺术品
·图文：“看楚天”相约平安夜
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图文：王菲的“幻乐一场”会不会
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陈东升携师弟捐四千万元艺术品
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图文：“看楚天”相约平安夜
21
文娱
2016.12.23 星期五
图文：“看楚天”相约平安夜
楚天都市报讯 图为：41号集结令
楚天都市报讯（记者戎钰 实习生杨心童）你的平安夜准备怎么过？光是吃吃喝喝了无新意。12月24日晚，根据豆瓣评分8分的同名话剧改编的悬疑电影《你好，疯子！》将在汉举办超前点映会，“看楚天·2016光影年”联合片方邀请50位影迷抢鲜观看，去电影院和“疯子”一起“疯”。
活动时间：12月24日19：00，金逸影城销品茂店
参与方式：报名方法、抢票结果及领票流程，请下载、登陆“看楚天”APP查询。