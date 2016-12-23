查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·图文：王菲的“幻乐一场”会不会终成“闹剧一场” ·广告 ·陈东升携师弟捐四千万元艺术品 ·图文：“看楚天”相约平安夜 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：王菲的“幻乐一场”会不会 · 广告 · 陈东升携师弟捐四千万元艺术品 · 图文：“看楚天”相约平安夜 21 文娱 2016.12.23 星期五 图文：“看楚天”相约平安夜 楚天都市报讯 图为：41号集结令



楚天都市报讯（记者戎钰 实习生杨心童）你的平安夜准备怎么过？光是吃吃喝喝了无新意。12月24日晚，根据豆瓣评分8分的同名话剧改编的悬疑电影《你好，疯子！》将在汉举办超前点映会，“看楚天·2016光影年”联合片方邀请50位影迷抢鲜观看，去电影院和“疯子”一起“疯”。

活动时间：12月24日19：00，金逸影城销品茂店

参与方式：报名方法、抢票结果及领票流程，请下载、登陆“看楚天”APP查询。





