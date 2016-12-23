查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 文娱 ·图文：王菲的“幻乐一场”会不会终成“闹剧一场” ·广告 ·陈东升携师弟捐四千万元艺术品 ·图文：“看楚天”相约平安夜 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：王菲的“幻乐一场”会不会 · 广告 · 陈东升携师弟捐四千万元艺术品 · 图文：“看楚天”相约平安夜 21 文娱 2016.12.23 星期五 从20万元天价到降价抛售 图文：王菲的“幻乐一场”会不会终成“闹剧一场” 楚天都市报讯 □楚天都市报记者张聪



当看到王菲演唱会第1排票报出20万元黄牛价时，1个月前在武汉不得不花上高出票面价值600元才能进入张学友演唱会现场的歌迷，可能会感到庆幸。但其实，他们远没有王菲歌迷幸运。

20日，媒体从相关部门得知，参与倒卖王菲演唱会门票的票务网站牛魔王和票牛，已被上海市公安局立案调查，因倒卖演出票违反《治安管理处罚法》第52条规定，这两家网站或面临被关停处罚。在公安重拳出击下，这场在黄牛票圈号称“第1排售价20万、第2排15万、第3排10万、4-10排8.8万、原价7800卖5万……”的“天价闹剧”终于收场。

不少歌迷发现，曾在12月6日开票当天“32秒售罄”的王菲“幻乐一场”上海演唱会，又在票务网站上默默售票了，不少售价甚至跌穿票面价——7800元的票卖7700元。毕竟开演迫在眉睫（12月30日），囤积的门票再卖不出去，黑心演出商和黄牛们很可能就要抱着一堆纸过年了。

这是一场大起大落的游戏，而妄图操纵这场游戏的人，大概从9月“幻乐一场”发布会之后就开始准备——毕竟，王菲隔4年才开唱，全球还只唱上海这一场。

“开票32秒售罄”背后，却有大量天价票在网络平台流转交易。资深演出人士、曾在武汉主办过郭德纲演出的杨樾在微博一针见血戳破“秒光”真相：官方售票平台大麦网只分到800张票，而全场其余8000多张门票都被几大操盘手把控，这些门票正是流向黄牛手中的“天价票”。

但操纵者们忘记了一件事，那就是7800元的门票本就超出了国内正常票价水平，20万元一张的黄牛票更不会有傻子接盘，于是现在，大量门票积压在黄牛手中，抛售潮已然出现。

从天价黄牛票到最后降价抛售，“幻乐一场”的起落会给国内演出市场留下什么教训？在接受楚天都市报记者采访时，不少本地资深演出人士匿名透露，此前张学友、Bigbang的江城演唱会也是“秒光”后再出加价黄牛票，套路跟王菲演唱会操作手法一样，“这种玩法对演出市场伤害很大，但如果加价在歌迷能承受范围内，有关部门可能就注意不到，那观众的权益就没办法得到维护。”





