查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 楚动 ·图文：“百万爱心暖江城”火爆进行中 ·图文：年终倒计时 今年定 价不涨 59800元/100㎡全包装修 ·小记者冬季特训营首期招新啦 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 图文：“百万爱心暖江城”火爆进 · 图文：年终倒计时 今年定 价不 · 小记者冬季特训营首期招新啦 19 楚动 2016.12.23 星期五 五大课程让寒假更精彩 小记者冬季特训营首期招新啦 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘微）想让孩子新年里有新面貌、短时间内提升表达和交流能力、写出更好的文章吗？来参加楚天小记者冬季特训营吧。即日起，楚天都市报旗下的2017小记者冬季特训营开始招生啦!

楚天小记者冬季特训营首期面向武汉市6—12岁中小学生招募，将于2017年1月16日正式开营。为期5天的训练，会以楚天都市报的优质资源作为核心支持，将科学系统的互动体验课，与丰富的社会实践活动相结合，帮孩子们轻松提升综合素质，提高作文技巧，增长社会阅历。

特训营的课程，旨在培养新时代孩子们所需的素质和技能，内容涉及五大方面：小小演说家，通过演讲培训增强自信，在户外拓展中感受团队力量；记者初体验，由楚天都市报资深记者亲自授课，学习新闻采编知识，了解报纸的制作过程；观察描述课，邀名师讲解写作要点，在参观实践中交流训练；公益小报童，将自己义卖报纸的收入捐给公益机构，培养爱心；学习初级超强记忆法，开发右脑潜力，同时开展限时作文训练及点评。

加入楚天小记者冬季特训营，在玩乐中学习，让这个寒假更有意思！特训营采取小班授课，首期名额有限。少量优秀学员，还将获得2017楚天小记者秋季班的免试资格哦。

活动时间：2017年1月16日—20日（5天，早送晚接）

报名方式：1、工作时间拨打电话88567331咨询；2、扫描二维码关注“楚天都市报楚天亲子”，了解活动详情。





