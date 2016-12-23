查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 健康 ·广告：动向新闻 ·图文：钛金属3D打印成功造出肩胛骨 ·图文：细心护士帮尿毒症患者解开心结 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：钛金属3D打印成功造出肩 · 图文：细心护士帮尿毒症患者解开 18 健康 2016.12.23 星期五 利用业余时间 学习心理咨询师课程 图文：细心护士帮尿毒症患者解开心结 楚天都市报讯 图为：杨丹有时会拿书给患者，帮其调整情绪



楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员马遥遥）尿毒症患者需要长期透析治疗，不仅给其家庭带来沉重的经济负担，也给他们心理造成影响。武汉市中心医院后湖院区肾内科血液透析室32岁的护士杨丹，利用业余时间学习心理咨询师课程，2年来为10多位透析患者及家属解开心结、化解矛盾。

杨丹在肾内科血液透析室工作了5年。她说，之所以去学心理咨询师课程，缘于患者周先生（化姓）。周先生多年来一直在该科透析，有次透析时情绪很低落，杨丹和他聊天后得知，其妻不堪重负一个月前提出了离婚，孩子也不管他，他感到万念俱灰，打算放弃治疗。几天后，周先生果真没来透析，杨丹急得反复给他打电话，劝他不要放弃，周先生终于来透析了。

杨丹深刻体会到心理学专业知识的重要性，开始利用下班后的时间，学习心理咨询师课程。学完回家常是晚上10点多，虽然辛苦，但她坚持了下来。

今年10月上旬，杨丹发现患者张先生一个人来透析，以往都是妻子王女士陪同，性情也变得狂躁，动不动就大呼小叫。几天后，她看到王女士来医院，发现原本和睦的夫妻俩竟互不搭理。到底发生了什么？她主动找到王女士，耐心地用学到的沟通技巧跟她聊天，王女士才哭着说：“他得这个病我从没抱怨过，一直尽心尽力照顾。可最近一个月，他动不动就骂人，这日子没法过了。”杨丹想到人格分析理论，于是说给王女士听：“尿毒症患者常会认为上天对自己不公，觉得周围的人对自己好是应该的，对家人脾气暴躁，其实是一种苦闷、压抑的消极情绪在作祟。”杨丹劝王女士多了解丈夫，随后又去劝张先生，夫妻二人终于重归于好。

2年来，杨丹先后帮助了十多名这样的患者及其家人。今年11月，她还参加了国家二级心理咨询师的考试，“希望能考过，这样我就能帮更多患者和家庭克服消极情绪，积极治疗。”





