查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 健康 ·广告：动向新闻 ·图文：钛金属3D打印成功造出肩胛骨 ·图文：细心护士帮尿毒症患者解开心结 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：钛金属3D打印成功造出肩 · 图文：细心护士帮尿毒症患者解开 18 健康 2016.12.23 星期五 肿瘤“啃”掉大半个左肩胛骨 医生利用新技术巧手施治 图文：钛金属3D打印成功造出肩胛骨 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李晗 通讯员陈菁）肿瘤“啃”掉大半个左肩胛骨，医生依葫芦画瓢，成功利用3D技术打印了一块新的钛金属左肩胛骨（如图），完成了全球第二例、华中地区首例3D打印肩胛骨重建手术。

武昌的姚先生53岁，今年2月起不时感到肩背部隐隐作痛,起初并没在意。上月中旬，姚先生疼痛难忍，来到武汉大学中南医院就诊，核磁共振查出左侧肩胛骨肿瘤，虽是良性肿瘤，但瘤体直径达10厘米，“啃”掉了八成左侧肩胛骨，必须手术切除。

手术切除肩胛骨后，若不做重建手术，肌肉没有附着点，姚先生左手手臂活动会受到很大影响，但人体肩胛骨是不规则形状，重建非常困难。医生决定保留少量与肩关节相连、未被肿瘤侵犯的肩胛骨，剩余部分用3D打印技术重建，保留手臂活动功能。

本月初，医生参考姚先生的右侧肩胛骨形状，采用钛金属材料3D打印出了缺损部位的人工假体，然后花费2个小时成功实施肿瘤切除手术，顺利植入打印出的部分肩胛骨。12月6日姚先生出院。昨天，他到医院拆掉缝线，复查显示，植入的假体与保留的肩胛骨完全吻合，关节功能基本恢复。

医院创伤骨科副主任医师余黎介绍，近年来3D打印人工定制手术在国内多家医院展开，但用金属3D打印技术直接打印人工假体的还不多。定制的关节从图纸到铸造实体一般需要2周，而用金属材料3D打印只需要1天，大大节省了患者的住院时间和费用。





