查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·广告 ·图文：武科大校内沁湖捕鱼两万多斤 ·一小学推出作业套餐 孩子可以自由选择 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：武科大校内沁湖捕鱼两万多 · 一小学推出作业套餐 孩子可以自 16 教育 2016.12.23 星期五 一小学推出作业套餐 孩子可以自由选择 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）在前日举行的武汉市“小班化”教学研讨会上，江汉区前进二路小学推出“分层次作业”颇受关注，孩子们可以根据自己的兴趣任选一种作业，形成分层施教、自主学习的学习氛围。“A类作业是基础题，B类作业是稍难一些的题,C类作业是质疑题，需对一些知识提出自己的疑问。”上午10点半，六（1）班语文课临近尾声，老师将课后作业分成3类，让学生选择。之后，全班35名学生根据自己情况，在练习册上勾画了选好的题目。

前进二路小学校长王红表示，从去年起，该校在语文、数学、英语等多门学科进行分层次布置作业试点，老师每半月跟踪一次，及时根据学生的学习情况，指导如何选择合适的作业。

作业可以选做，一些学生会不会故意偷懒选择难度低的作业呢？王红说，试点以来，学生们都能结合实际学习情况选择，因为每班只有35名学生，老师对学生的情况掌握得更准确，个别同学出现异常也能及时沟通。





