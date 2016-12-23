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图文：武科大校内沁湖捕鱼两万多
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一小学推出作业套餐 孩子可以自
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教育
2016.12.23 星期五
一小学推出作业套餐 孩子可以自由选择
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）在前日举行的武汉市“小班化”教学研讨会上，江汉区前进二路小学推出“分层次作业”颇受关注，孩子们可以根据自己的兴趣任选一种作业，形成分层施教、自主学习的学习氛围。“A类作业是基础题，B类作业是稍难一些的题,C类作业是质疑题，需对一些知识提出自己的疑问。”上午10点半，六（1）班语文课临近尾声，老师将课后作业分成3类，让学生选择。之后，全班35名学生根据自己情况，在练习册上勾画了选好的题目。
前进二路小学校长王红表示，从去年起，该校在语文、数学、英语等多门学科进行分层次布置作业试点，老师每半月跟踪一次，及时根据学生的学习情况，指导如何选择合适的作业。
作业可以选做，一些学生会不会故意偷懒选择难度低的作业呢？王红说，试点以来，学生们都能结合实际学习情况选择，因为每班只有35名学生，老师对学生的情况掌握得更准确，个别同学出现异常也能及时沟通。