查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·广告 ·图文：武科大校内沁湖捕鱼两万多斤 ·一小学推出作业套餐 孩子可以自由选择 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：武科大校内沁湖捕鱼两万多 · 一小学推出作业套餐 孩子可以自 16 教育 2016.12.23 星期五 图文：武科大校内沁湖捕鱼两万多斤 学生可凭鱼票免费吃红烧鱼块 楚天都市报讯 图为：武科大黄家湖校区沁湖里的鱼今年大丰收啦



□楚天都市报记者周治涛通讯员李镯沛肖军雷



“武科大一年一度的捕鱼拉开序幕,师生们又有口福啦。”日前，武汉科技大学官方微博发布了黄家湖校区沁湖捕鱼的信息，不少师生留言，表示去年已吃过，继续期待今年的免费红烧鱼大餐。



两万多斤鱼捞了一整天



21日一大早，在靠近武科大黄家湖校区教师公寓的沁湖边，围了不少师生。后勤集团工作人员忙着将一大网鱼装进鱼筐和麻袋，抬到岸边的秤上称重后，将鱼抬上货车。第一轮收获颇丰，最大一条鱼重14斤。到当天下午5点左右，捕鱼才进入尾声。据统计，此次共捕捞约两万四千三百斤鱼，将分别送往黄家湖、青山校区各食堂。

该校后勤物业服务中心副主任王军介绍，今年元月学校投入一万斤左右的鱼苗，包括草鱼、花鲢鱼和白鲢鱼等。因今年六七月份雨量较大，不能用去年对外排水的方法捕鱼，只能请专业师傅在沁湖撒网，将鱼赶到教师公寓前区域，最后在冬至这天集中收网。

后勤餐饮服务中心主任万志强介绍，23日中午、晚上和24日中午在黄家湖南北苑食堂，23日中午和24日中午在青山校区两个食堂，学生可凭鱼票免费吃红烧鱼块。



校内湖区养鱼成师生福利



记者了解到，因为校内或周边有湖区，武汉部分高校推出养鱼福利。如武汉商学院的校属鹤鸣湖水域面积22亩，养有草鱼、青鱼、胖头鱼等10多个品种。平日，学校用食堂磨豆腐的豆渣和湖边的草喂食。20日该校举办鱼丸美食节，湖区捕获的2000斤鲜鱼被做成了3000多个鱼丸，免费送给师生吃了。

据悉，武汉此前曾出台规定，禁止武汉三环线内湖泊养鱼，武科大黄家湖校区、武汉商学院等并不在范围内。武汉市农委水产处负责人表示，除了符合武汉市退渔的相关政策，高校在校区内湖养鱼均由所在区渔政部门授牌管理，因此很多高校尽管也有类似的校内湖区，但不能随意养鱼。





