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麻城夫子河商会成立
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财经
2016.12.23 星期五
一个镇1500人在汉开商超
麻城夫子河商会成立
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠 通讯员付战良汪军）18日，来自全国各地的夫子河籍优秀企业家齐聚麻城天吉大酒店，参加湖北麻城夫子河商会成立暨第一届一次会员大会，共话乡情，共襄盛举。
首届会长蔡吉良热情洋溢发表就职演讲，全面诠释了商会“抱团合力、共同发展，以商促会、以会兴商，回报家乡、履行责任”的宗旨。麻城夫子河商会自11月12日第一次筹备会成立以来，仅一个多月时间发展会员近300人。
据了解，夫子河镇有4万多人，其中1500名老板在武汉从事商超行业。该商会将打造商超产业链，建立商超电子商务平台，通过网络平台等整合资源，把商超做大做强。同时，将整合酒店、餐饮、建筑、物流、农业养殖、旅游服务等行业，充分发挥会员的共同智慧，凝聚好同行众多企业的力量，促进会员企业共同发展。