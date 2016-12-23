查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·别相信网上申办大额信用卡 ·银行系手机钱包再升级 ·新品播报 ·图文：第五季加多宝春节公益来袭 送3000万回家福利 ·图文：国美30年重新定义零售 打造社交商务生态圈 ·麻城夫子河商会成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 别相信网上申办大额信用卡 · 银行系手机钱包再升级 · 新品播报 · 图文：第五季加多宝春节公益来袭 · 图文：国美30年重新定义零售 · 麻城夫子河商会成立 15 财经 2016.12.23 星期五 图文：第五季加多宝春节公益来袭 送3000万回家福利 楚天都市报讯 12月21日，由加多宝携手京东超市、360浏览器、凯翼汽车、太平洋保险等10家爱心企业联合发起的“送宝回家让爱团圆”春节回家公益大联盟第五季在京正式启动。交通部路网中心出行服务处相关领导、中央人民广播电台中国交通广播相关领导及各爱心企业有关领导出席了发布会。

作为春节回家大联盟特邀嘉宾，著名影视明星马苏现身发布会现场，并宣布将在公益平台上线期间每天捐赠一张机票，与众多爱心企业共同助力在外游子过上团圆年。



知名企业加入大联盟第五季搭建互助平台



据了解，经过前四年的持续发力，加多宝春节回家公益活动累计帮助34个省市自治区，数千万在外务工人员回家团圆，成为社会力量发起的春节回家项目中最有影响力的公益品牌，有力地践行了“以善促善，人人公益”的理念。今年加多宝等10家爱心企业，将汇集更多优势资源，强强联合，打造5.0版的春节回家公益活动。

据悉，加多宝还在官方微信开通了公益联盟线上平台，该平台聚合了辅助抢票、优惠火车票、优惠租车、团圆专机、免费团圆险、暖心住房、免费充电宝等多项回家福利，帮助更多游子回家团圆。



以善促善大爱传承“宝文化”战略为中国年添彩



加多宝集团党委书记庞振国表示：“今年春节，加多宝集团将全面升级‘宝文化’战略，帮助在外游子顺利回家团圆的同时，深度挖掘金罐加多宝喜庆、团圆、好运的文化内涵，将‘招财进宝，喝金罐加多宝’打造成特有的‘宝文化’品牌资产，为广大消费者送上美好的祝愿与彩头，同大家一起喜迎招财进宝中国年。” 萧宴





