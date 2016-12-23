查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·别相信网上申办大额信用卡 ·银行系手机钱包再升级 ·新品播报 ·图文：第五季加多宝春节公益来袭 送3000万回家福利 ·图文：国美30年重新定义零售 打造社交商务生态圈 ·麻城夫子河商会成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 别相信网上申办大额信用卡 · 银行系手机钱包再升级 · 新品播报 · 图文：第五季加多宝春节公益来袭 · 图文：国美30年重新定义零售 · 麻城夫子河商会成立 15 财经 2016.12.23 星期五 制作伪卡实施诈骗嫌疑人落网 警方就此发出提醒 别相信网上申办大额信用卡 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚 通讯员陶木子）岁末年关，信用卡诈骗案频发。近日，东西湖公安分局在办案过程中抓获1名制作伪卡犯罪嫌疑人，现场搜获涉案信用卡78张，涉及7家银行。该批信用卡系犯罪分子违法制作的“克隆卡”，不具备实际交易功能。

目前利用制作伪卡实施欺诈盗刷现象越演越烈，已成为市民资金安全的一大隐患。犯罪分子常以办理大额信用卡为由，诱使急需用钱的客户上当，利用客户的身份信息制造伪卡，当卡片寄出后犯罪分子会向申请人收取高额办卡手续费，否则不予激活开卡。

还有一种情况，客户通过网上非正规渠道申请信用卡，收到卡片后，不法分子会一步步指导客户在伪卡上存款激活卡片，一旦将钱打入卡中，犯罪分子便会通过另一张克隆卡或电子渠道盗取持卡人账户资金。

对于普通市民而言，如何辨别真卡伪卡？浦发银行武汉分行信用卡部相关负责人告诉记者，市民可以直接拨打信用卡官方客服电话，询问该卡号是否有效。银行人士提醒广大市民，保管好信用卡和身份证等个人物品,不要将身份证号、密码等信息资料轻易透露给他人，同时，必须通过正规渠道办卡，切勿心存侥幸，给犯罪分子可乘之机。





