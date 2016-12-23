查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告 ·平安夜跨年夜地铁延时收班 ·图文：酒楼大厨 也能为您置备年货 ·冷空气开始活跃了 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告 · 平安夜跨年夜地铁延时收班 · 图文：酒楼大厨 也能为您置备年 · 冷空气开始活跃了 · 开奖公告 14 经济 2016.12.23 星期五 冷空气开始活跃了 31日前无大范围持续性霾 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）好消息！中央气象台预计，冷空气开始活动频繁，年底前我国不会出现大范围持续性霾天气。省气象局表示，即使出现轻度污染，也会很快被冷空气驱走。

昨日，我省大部地区空气质量转为良。不过，随着新一股冷空气到来，今天鄂西率先转雨，明天全省小雨，鄂西北半高山以上地区还有雨夹雪。武汉地区今日晴好，不过低温又跌至0℃，高温13℃，明天多云，5-9℃，后天小雨，4-9℃。





