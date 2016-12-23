查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·广告 ·平安夜跨年夜地铁延时收班 ·图文：酒楼大厨 也能为您置备年货 ·冷空气开始活跃了 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告 · 平安夜跨年夜地铁延时收班 · 图文：酒楼大厨 也能为您置备年 · 冷空气开始活跃了 · 开奖公告 14 经济 2016.12.23 星期五 平安夜跨年夜地铁延时收班 公交轮渡也都延时 加密运行班次疏散逛夜市的人流 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩 黄永进 通讯员曾斯 黄彦 实习生李添一）武汉地铁运营公司昨宣布，平安夜、跨年夜，地铁所有线路都将延至24点收班。同时，公交、轮渡也将延时收班。

今年的平安夜是周六，轨道交通1、2、3、4号线收班时间由22：30延至24：00。地铁方解释，24点收班意味着沿途站点在24点后仍有车可坐，如24点从金银潭发出的2号线列车，约23分钟到达江汉路，所以当晚0：23仍可在这里搭乘末班地铁。

除延时收班，平安夜高峰时段列车运行密度加大：1号线最短行车间隔3.7分钟，2号线最短行车间隔3.47分钟；3号线最短行车间隔5.9分钟；4号线最短行车间隔4.3分钟。

12月31日的跨年夜，1、2（含机场线）、3、4、6号线开班提前至6:00，收班延时到24:00。

此外，平安夜29条夜行公交将按点运营，部分线路将加密车次、延时收班、增开区间车。轮渡武汉关至中华路零点航班延时至次日1时收班，当夜20：10至21：30每20分钟一班对开，21：30至次日1时，每半小时一班对开。28日为配合中山大道开街，观光航线船票实行两人同行一人免单福利。





