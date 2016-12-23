广告长江大保护已取得阶段性成效家属状告开发商和物业被驳回黄冈邮政免费接送春运返乡务工人员
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 第13版 荆楚
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·长江大保护已取得阶段性成效
·家属状告开发商和物业被驳回
·黄冈邮政免费接送春运返乡务工人员
楚天都市报电子版
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13 荆楚 2016.12.23 星期五
黄冈邮政免费接送春运返乡务工人员
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈杏兰通讯员段泉莹）昨日上午，中国邮政黄冈市分公司宣布，2017年“春运邮情·免费送车票”公益活动开始启动。
    此次活动由中国邮政黄冈市分公司联合该市总工会、市交通局、武汉铁路局麻城车务段等单位共同发起，将有一系列返乡及外出优惠政策措施。其中1月22日（腊月二十五）和23日（腊月二十六）中午12点，主办方将在武汉傅家坡客运站分别开通市辖10个县市区的免费客班车各一个班次，接送外出务工人员返乡。从2月4日（正月初八）至2月12日（正月十六），累计安排4个车次（从黄冈境内京九线各火车站出发，前往东莞、上海、北京方向），共计3000张坐席票，将3000名外出创业、务工人员送到沿途城市。


   