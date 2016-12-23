查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第13版 荆楚
·广告
·长江大保护已取得阶段性成效
·家属状告开发商和物业被驳回
·黄冈邮政免费接送春运返乡务工人员
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 现场
第11版 : 广告
第12版 : 法治
第13版 : 荆楚
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 广告
第18版 : 健康
第19版 : 楚动
第2版 : 要闻
第20版 : 养生
第21版 : 文娱
第22版 : 体育
第23版 : 时事
第24版 : 广告
第3版 : 广告
第4版 : 关注
第5版 : 帮到底
第6版 : 关注
第7版 : 人物
第8版 : 体彩
第9版 : 评论
·
广告
·
长江大保护已取得阶段性成效
·
家属状告开发商和物业被驳回
·
黄冈邮政免费接送春运返乡务工人
13
荆楚
2016.12.23 星期五
黄冈邮政免费接送春运返乡务工人员
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈杏兰通讯员段泉莹）昨日上午，中国邮政黄冈市分公司宣布，2017年“春运邮情·免费送车票”公益活动开始启动。
此次活动由中国邮政黄冈市分公司联合该市总工会、市交通局、武汉铁路局麻城车务段等单位共同发起，将有一系列返乡及外出优惠政策措施。其中1月22日（腊月二十五）和23日（腊月二十六）中午12点，主办方将在武汉傅家坡客运站分别开通市辖10个县市区的免费客班车各一个班次，接送外出务工人员返乡。从2月4日（正月初八）至2月12日（正月十六），累计安排4个车次（从黄冈境内京九线各火车站出发，前往东莞、上海、北京方向），共计3000张坐席票，将3000名外出创业、务工人员送到沿途城市。