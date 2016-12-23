查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 荆楚 ·广告 ·长江大保护已取得阶段性成效 ·家属状告开发商和物业被驳回 ·黄冈邮政免费接送春运返乡务工人员 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告 · 长江大保护已取得阶段性成效 · 家属状告开发商和物业被驳回 · 黄冈邮政免费接送春运返乡务工人 13 荆楚 2016.12.23 星期五 黄冈邮政免费接送春运返乡务工人员 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈杏兰通讯员段泉莹）昨日上午，中国邮政黄冈市分公司宣布，2017年“春运邮情·免费送车票”公益活动开始启动。

此次活动由中国邮政黄冈市分公司联合该市总工会、市交通局、武汉铁路局麻城车务段等单位共同发起，将有一系列返乡及外出优惠政策措施。其中1月22日（腊月二十五）和23日（腊月二十六）中午12点，主办方将在武汉傅家坡客运站分别开通市辖10个县市区的免费客班车各一个班次，接送外出务工人员返乡。从2月4日（正月初八）至2月12日（正月十六），累计安排4个车次（从黄冈境内京九线各火车站出发，前往东莞、上海、北京方向），共计3000张坐席票，将3000名外出创业、务工人员送到沿途城市。





