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 第13版 荆楚
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楚天都市报电子版
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13 荆楚 2016.12.23 星期五
老人走失一年后 遗体在小区地下室被发现
家属状告开发商和物业被驳回
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王功尚）2015年春节前夕，79岁的宜昌老人叶世昌（化名）从所住小区电梯出来后走失，三子女苦寻一年无音讯，直到今年1月16日其遗体在邻楼负五楼地下室被发现。今年8月，老人的老伴向法院起诉小区开发商、承建单位和物业管理公司，索赔34.5万元。近日，此案一审败诉。
    据叶世昌的儿子叶宛峰介绍，其父叶世昌有老年痴呆症症状。2015年1月29日中午12点30分左右，叶世昌和老伴李雪兰先后从香山福久源16号22楼家中出发。叶世昌先乘电梯下楼，李雪兰随后乘另一部电梯下楼。但李雪兰随后没有看到丈夫，返回寻找还是没找到，于是赶紧打电话给儿子。儿女们来到小区监控室，事发时小区建设尚未完成，监控中只能看到老人从一条小路走过去，随后不知所终。
    2015年1月31日，李雪兰和三个子女与社区工作人员及志愿者、派出所民警一起寻找，无果。
    从2015年2月1日起，叶宛峰和弟弟开车寻找，并张贴寻人启事，还标上了悬赏10万元的字样，但线索很少。后曾有来自荆州等地的线索，儿女们都前往寻找，依然无果。
    今年1月16日中午，叶宛峰接到辖区派出所电话，在小区15号楼负五层地下室发现其父遗体。警方排除刑事案件性质，老人入土为安。
    今年8月，李雪兰向法院起诉小区开发商、承建单位和物业管理公司，认为三被告对小区公众和住户负有安全保障义务，由于违背相关法定安全保障义务，导致叶世昌死亡的严重后果，索赔345643元。
    法院于9月22日公开开庭审理此案。法院审理认为，对于死者叶世昌在小区地下室被发现时已死亡的事实，当事各方均无异议，法院予以确认，但原告主张由三被告承担赔偿责任却无事实和法律依据，驳回李雪兰的诉讼请求。
    目前，叶世昌的家人还在准备上诉。


   