查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 荆楚 ·广告 ·长江大保护已取得阶段性成效 ·家属状告开发商和物业被驳回 ·黄冈邮政免费接送春运返乡务工人员 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 广告 第12版 : 法治 第13版 : 荆楚 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 广告 第18版 : 健康 第19版 : 楚动 第2版 : 要闻 第20版 : 养生 第21版 : 文娱 第22版 : 体育 第23版 : 时事 第24版 : 广告 第3版 : 广告 第4版 : 关注 第5版 : 帮到底 第6版 : 关注 第7版 : 人物 第8版 : 体彩 第9版 : 评论 · 广告 · 长江大保护已取得阶段性成效 · 家属状告开发商和物业被驳回 · 黄冈邮政免费接送春运返乡务工人 13 荆楚 2016.12.23 星期五 老人走失一年后 遗体在小区地下室被发现 家属状告开发商和物业被驳回 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王功尚）2015年春节前夕，79岁的宜昌老人叶世昌（化名）从所住小区电梯出来后走失，三子女苦寻一年无音讯，直到今年1月16日其遗体在邻楼负五楼地下室被发现。今年8月，老人的老伴向法院起诉小区开发商、承建单位和物业管理公司，索赔34.5万元。近日，此案一审败诉。

据叶世昌的儿子叶宛峰介绍，其父叶世昌有老年痴呆症症状。2015年1月29日中午12点30分左右，叶世昌和老伴李雪兰先后从香山福久源16号22楼家中出发。叶世昌先乘电梯下楼，李雪兰随后乘另一部电梯下楼。但李雪兰随后没有看到丈夫，返回寻找还是没找到，于是赶紧打电话给儿子。儿女们来到小区监控室，事发时小区建设尚未完成，监控中只能看到老人从一条小路走过去，随后不知所终。

2015年1月31日，李雪兰和三个子女与社区工作人员及志愿者、派出所民警一起寻找，无果。

从2015年2月1日起，叶宛峰和弟弟开车寻找，并张贴寻人启事，还标上了悬赏10万元的字样，但线索很少。后曾有来自荆州等地的线索，儿女们都前往寻找，依然无果。

今年1月16日中午，叶宛峰接到辖区派出所电话，在小区15号楼负五层地下室发现其父遗体。警方排除刑事案件性质，老人入土为安。

今年8月，李雪兰向法院起诉小区开发商、承建单位和物业管理公司，认为三被告对小区公众和住户负有安全保障义务，由于违背相关法定安全保障义务，导致叶世昌死亡的严重后果，索赔345643元。

法院于9月22日公开开庭审理此案。法院审理认为，对于死者叶世昌在小区地下室被发现时已死亡的事实，当事各方均无异议，法院予以确认，但原告主张由三被告承担赔偿责任却无事实和法律依据，驳回李雪兰的诉讼请求。

目前，叶世昌的家人还在准备上诉。





