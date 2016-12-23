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 第13版 荆楚
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·长江大保护已取得阶段性成效
·家属状告开发商和物业被驳回
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楚天都市报电子版
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13 荆楚 2016.12.23 星期五
我省三分之一国土面积已纳入生态保护红线
长江大保护已取得阶段性成效
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰 实习生吴冬晴）昨日，省委宣传部召开“推进长江大保护和湖北绿色发展”新闻发布会，公布今年以来我省长江大保护和绿色发展取得的成效。据悉，目前全省33.45%的国土面积已纳入生态保护红线。自11月26日中央环保督察组进驻湖北以来，共有249人被问责。
    湖北是拥有长江干线最长的省份，是三峡工程库坝区和南水北调中线工程核心水源区，生态地位举足轻重。自今年初习近平总书记在长江经济带发展座谈会上提出“共抓大保护、不搞大开发”后，一年来我省部署了多项重要举措。根据出台的湖北省生态保护红线划定方案和管理办法，目前全省33.45%的国土面积纳入生态保护红线管理。省级以上生态示范市、县、乡镇、村和环保模范城市达到2266个，省级以上森林城市（镇）、绿色示范乡村达到2921个。
    今年1－10月，全省17个重点城市PM10、PM2.5与去年同期相比，分别下降20%、21%，优良天数增加10%。目前全省城市污水处理率达到90%，城镇污水处理率达到86%。
    此外，今年我省还大力推进环保督查问责，截至12月17日，共办理办结督察组交办件815件，责令停产整改322家，查封取缔关闭139家，249人被问责。
    据悉，接下来我省将继续加大力度推进长江大保护和绿色发展，继续推进非法码头和非法采砂专项整治、重化工及造纸行业专项集中整治等行动。


   