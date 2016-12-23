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新洲区公安分局局长今日接市民有
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法治
2016.12.23 星期五
新洲区公安分局局长今日接市民有约热线
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 吴昌华 向清顺通讯员周涛）今日下午，楚天都市报“市民有约·2016公安分局局长热线”系列活动举办第十四场，新洲区委常委、区公安分局党委书记、局长吴惟，将率分局各部门负责人接听热线，聆听市民声音。
近年来，新洲公安充分履职尽责，以开展“平安新洲”系列行动为抓手，创新社会治理，关注改善民生，服务企业发展，确保了全区的经济发展和平安稳定。只要您有户口、治安、交通、消防等涉及新洲公安服务工作的诉求、建议，新洲公安真诚欢迎您的来电。热线电话：027-88568999，开通时间：12月23日下午13：00-14：30。楚天都市报“看楚天”APP将图片直播，楚天都市报新浪官方微博同步视频直播，欢迎广大读者参与互动。