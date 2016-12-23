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12
法治
2016.12.23 星期五
机场捡到装有腰果的塑料袋 袋内意外发现一块手表
贪嘴又贪财的厨师赔了5000元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员陈博威）两名准备赴泰国的厨师在机场捡到一个装有腰果的塑料袋，在袋子底部意外发现一块手表。昨日，武汉机场警方介绍，二人从贪嘴到贪财，不仅误了飞机，还向失主赔偿了5000元。
12月20日晚8时许，沈阳男子乔某、卢某来到武汉天河机场候机，准备于当晚11点飞往泰国曼谷，到一家酒店掌勺。二人办理登机牌时，在柜沿上发现1个塑料袋，内装2袋腰果和1个黑色长方形盒子。二人因赶飞机错过了饭点，肚子正饿，想把这袋“白送”的腰果当成晚饭。吃腰果的过程中，二人打开盒子发现，里面有一块手表。
当晚8时许，乘坐同一航班的张先生发现物品遗失后报警。航站楼派出所立即处警。在监控中，民警看到完整经过，当晚9时许，民警抓获准备登机的乔某、卢某，二人立即退还手表。“盒子里装的是一块手表，我不知道值多少钱，想着如果有人找来就归还，没有人来要就当天上掉馅饼了。”在审讯室，乔某为自己从贪嘴到贪财懊悔不已。
乔某、卢某并无前科，认错态度较好，双方同意调解。“因为这事我飞机误了，泰国那边订的酒店也不能退，这损失得赔偿。”张先生有些气愤。当晚，双方最终达成调解，由乔某、卢某一起赔付张先生经济损失5000元，3人因此都误了飞机。